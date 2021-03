Werdenberg «Genug lange habe ich gefroren und ödes Fastfood gegessen»: Büezer zeigen sich erfreut über die geöffneten Beizen Seit dem 1. März dürfen Beizen im Kanton St.Gallen für Handwerker mittags als Betriebskantinen wieder offen haben. Eine der ersten davon im Kanton St. Gallen ist der «Teller 17» in Buchs. Für die Büezer ist das «eine super Sache». Pascal Aggeler 08.03.2021, 14.48 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein breites Lachen und eine warme Mahlzeit: Endlich darf diese Büezerin sich am Mittag an die Wärme setzen und ein Menu in einer Betriebskantine einnehmen. Bild: Pascal Aggeler

Im Restaurant Teller 17 sitzt eine Büezerin allein an einem Tisch. Sie hat ein breites Lächeln im Gesicht und eine warme Mahlzeit vor sich. Ein Szenario, das sie sich lange herbeisehnte. Sie sagt: «Genug lange habe ich gefroren und ödes Fastfood gegessen.»

Seit geraumer Zeit gab es für die Elektromonteurin nur noch Take-away-Gerichte. «Die Auswahl ist sehr beschränkt und sehr gesund sind sie auch nicht.» Ihre Mahlzeit musste die Büezerin im Freien oder im Auto zu sich nehmen.

«Es war mühsam, das Essen auf dem Armaturenbrett hin und her zu jonglieren. Ausserdem roch es im Auto den ganzen Nachmittag nach Essen.»

Immerhin sei es im Auto einigermassen warm gewesen.

Einer der ersten Beizen auf der Liste des Kantons: Neu als Betriebskantine

Nun können die Büezer aufatmen. Seit 1. März dürfen Beizen für Büezer am Mittag wieder öffnen. Ermöglicht wurde es durch den Bundesbeschluss vom 27. Februar. Dieser wurde durch die Initiative «Beizen für Büezer» vorangetrieben. 50'000 Schweizerinnen und Schweizer äusserten in der Initiative ihren Unmut über die aktuelle Situation der Büezer. Die Elektromonteurin sagt im «Teller 17» lachend:

«So schnell habe ich eine Petition noch nie unterschrieben.»

Doch ein Wermutstropfen bleibt: Eine solche Petition wäre für die Büezer bereits in den kalten Wintermonaten wichtig gewesen.

Philipp Mutzner, Geschäftsführer des «Teller 17» in Buchs freut sich sehr, dass er seine Beiz am Mittag für die Büezer wieder öffnen darf. Er sagt:

Philipp Mutzner Bild: Pascal Aggeler

«Wir sind Gastgeber. Doch wie soll man Gastgeber sein, wenn man keine Gäste empfangen darf?»

Mutzner habe schon früh das Problem der Büezer erkannt. Da Betriebskantinen im Gegensatz zu Restaurants nicht geschlossen bleiben müssen, meldete Mutzner am Tag des Bundesratsbeschlusses sein Lokal als Betriebskantine an. «Deshalb sind wir seit dem 27. Februar auf der Liste von Gastro St.Gallen.» Natürlich müsse er trotz Öffnung ein strenges Schutzkonzept von Gastrosuisse einhalten.

«Auch der Zugang zu Sanitären Anlagen ist für uns wieder möglich», sagt die Büezerin, die bereits bei Kaffee und Kuchen angelangt ist.

«Vorher haben sich viele Arbeiter rund um die öffentlichen WC angesammelt, so zum Beispiel beim Fussballstadion Vaduz.»

Die Büezerin ist froh, dass solche Szenarien der Vergangenheit angehören. «Ich komme bestimmt wieder einmal hierher, um zu essen.» Da sie jeden Tag an einem anderen Ort arbeitet, nimmt sie für die Beizensuche eine Karte von FM1 zu Hilfe, in der alle Betriebskantinen eingezeichnet sind.

Jeder Büezer hat seinen eigenen Tisch. Damit soll die Einhaltung des Schutzkonzepts bewerkstelligt werden. Pascal Aggeler

Büezerbeizen sind eine «super Sache»

Zwei Handwerker, die ebenfalls im «Teller 17» sitzen, finden es «eine super Sache», dass sie ab nun im warmen Lokal essen dürfen. Es sei wichtig für sie, den «Teller 17» sofort zu unterstützen.

Philipp Mutzner kann maximal 17 Gäste empfangen. Die Büezer müssen einzeln am Tisch sitzen. In dieser Hinsicht wünscht sich Mutzner eine Justierung des Kantons. Die Büezer arbeiten zusammen und fahren zusammen ins Restaurant, müssen aber im Restaurant getrennt ihr Essen einnehmen. «Es ist etwas gewöhnungsbedürftig mit den Kollegen über zwei Tische hinweg zureden, wenn wir doch den ganzen Tag zusammenarbeiten», sagt einer der Büezer.

Schriftliche Anmeldung nötig

In der Zwischenzeit treffen weitere Gäste im «Teller 17» ein. Betriebsleiter Philipp Mutzner kann diese nur mit Take-away verköstigen. Philipp Mutzner erklärt:

«Vielen ist noch nicht klar, dass sie nur dann Platz nehmen dürfen, wenn sie durch ihren Vorgesetzten bis 11 Uhr per E-Mail angemeldet werden.»

Vor allem bei schlechtem Wetter könne es hektisch werden, da rund die Hälfte aller Büezer keine Anmeldung hat.

Wirtschaftlichkeit steht an zweiter Stelle

Ein Dreigangmenu kostet im «Teller 17» 20 Franken. «Für uns ist es unter diesen Umständen eigentlich nicht wirtschaftlich, Gäste zu bedienen», erklärt Philipp Mutzner. Das Wirtschaftliche stehe bei ihm aber im Hintergrund.

«Primär geht es darum, für unsere Kunden da zu sein und etwas für sie zu tun.»

Immerhin könne das Lokal Teller 17 mit der Betriebskantine den März überbrücken. Zudem würden Schnupperlehrlinge einen Einblick in die Tätigkeit der Gastronomie gewinnen. «Letzte Woche konnte ein Schnupperlehrling uns bei den Vorbereitungen helfen und so besser in den Arbeitsprozess integriert werden», freut sich Mutzner.

Die Tatsache, dass die Betriebskantinen nur von 11 bis 14 Uhr geöffnet sein dürfen, sieht Mutzner nicht als Problem. «Viele Büezer essen sehr schnell und trinken danach noch einen Kaffee oder rauchen draussen. Dann geht es für sie wieder an die Arbeit.» Auf den 22. März wartet Philipp Mutzner gespannt. Er sagt abschliessend:

«Ich hoffe auf eine baldige Wiedereröffnung der Gastronomie.»