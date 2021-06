Werdenberg: Immobilienpreise in der Region steigen weiter an

Werdenberg Eine beliebte Wohnregion: Kleines Angebot und grosse Nachfrage für Eigenheime lassen 2021 die Preise dafür weiter in die Höhe steigen Rege Nachfrage nach Einfamilienhäusern und Eigentumswohnungen in der Region Werdenberg sorgen für steigende Preise. Dies geht aus dem Immobilienbericht des ersten Quartals 2021 der St. Galler Kantonalbank hervor. Gute Erreichbarkeit und nahe gelegene Arbeitsplatzzentren sind nur einige der Gründe für die Standortwahl Werdenberg. Pascal Aggeler 21.06.2021, 18.00 Uhr

Grösseres Angebot in der Zukunft: 120 neu Wohnungen sind in der Region Werdenberg baubewilligt. Bild: Heini Schwendener

Die Preise für ein Eigenheim sind im Kanton St.Gallen innert Jahresfrist weiter gestiegen und haben so die Entwicklung der letzten zehn Jahre fortgesetzt. Auch in der Region Werdenberg sind die Preise weiter angestiegen. Dies aufgrund einer erhöhten Nachfrage.

So betrug im April 2021 die Zahl der Suchabos in der Region Werdenberg für Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser rund ein Drittel mehr als im gleichen Monat des Vorjahres, hält die St. Galler Kantonalbank in ihrem Immobilienbericht zum ersten Quartal 2021 fest.

Reger Zuzug dank guter Erreichbarkeit und günstiger Lage

Für die Region Werdenberg zieht René Walser, Leiter Privat- und Geschäftskunden der St.Galler Kantonalbank AG, folgendes Fazit:

René Walser Bild: PD

«Wohneigentum ist in der Region Werdenberg sehr gesucht und wurde entsprechend gut absorbiert. Vor diesem Hintergrund sind die Preise nochmals gestiegen.»

Ein weiterhin attraktives Finanzierungsumfeld und ein, besonders bei Eigentumswohnungen, spärliches Angebot würden die kontinuierlich gestiegenen Marktpreise weiter in die Höhe treiben. Auch habe sich das Werdenberg als äusserst beliebte Wohnregion und wachstumsstärkste Region des Kanton St.Gallen etabliert.

So wuchs im Werdenberg die Einwohnerzahl im letzten Jahr um 0.9 Prozent, im kantonalen und gesamtschweizerischen Schnitt jeweils nur um 0.7 Prozent. Die Nachfrage nach Wohnraum und Eigenheimen sei deshalb kontinuierlich gestiegen. Der Zuzug sei rege, zum einen wegen der guten Vernetztheit, guter verkehrstechnischer Erreichbarkeit und der nahen Arbeitsplatzzentren im Fürstentum Liechtenstein .

Eine geringe Auswahl an Einfamilienhäusern und Eigentumswohnungen

In den vergangen zwei Jahren wurde das inserierte Wohnungsangebot fast vollständig im Markt aufgenommen. Im ersten Quartal 2021 standen in der gesamten Region Werdenberg nur noch 50 Eigentumswohnungen zum Verkauf, was gerade einmal 1.4 Prozent des Bestandes entspricht.

Gleichermassen gering ist die Auswahl an Einfamilienhäusern, welche zum Verkauf stehen. Eine Vergrösserung des Angebots im Segment des Stockwerkseigentums versprechen 120 baubewilligte Wohnung in der ganzen Region des Werdenbergs. Ein Grossteil von diesen soll in der Stadt Buchs entstehen. Auch sind weitere Einfamilienhäuser in der Region geplant.

Preise für das Werdenberg ziehen erneut an

Besonders gross sei der Nachfrageüberhang bei den Einfamilienhäusern, geht aus dem Immobilienbericht der St. Galler Kantonalbank hervor. Aufgrund der Pandemie, während der viel Zeit in den eigenen vier Wänden und im Homeoffice verbracht wurde, habe dieser Umstand nicht nur den Wunsch nach einem Eigenheim verstärkt, sondern auch jener nach privat nutzbaren Aussenflächen. So wird ein gut gelegenes Einfamilienhaus in der Region im ersten Quartal mit einem Plus von 4.9 Prozent gehandelt im Vergleich zum Vorjahr .

Die Preise sollen aufgrund der stetig wachsenden Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage auch in Zukunft weiter steigen.

In der Region sind die mittleren Transaktionspreise für ein Einfamilienhaus in der Gemeinde Grabs am höchsten.

Auf rund 1.292 Mio. Franken beläuft sich der durchschnittliche Preis dort. Dicht gefolgt von der Stadt Buchs und der Gemeinde Sennwald. Mit einem Plus von 5.8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, sind auch die Kaufpreise für Eigentumswohnungen in der Region Werdenberg deutlich gestiegen. Der durchschnittliche Preis für eine Eigentumswohnung in der Stadt Buchs beträgt 902'000 Franken und liegt damit deutlich am höchsten in der Region.

Ein bleibender Trend in der Region

Die Bevölkerung in der Region Werdenberg wächst stetig. Besonders aufgrund der guten Lage, verkehrstechnisch guter Erreichbarkeit und einer guten Vernetztheit, ist das Werdenberg interessant für jene, die aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit nach Liechtenstein oder in andere Wirtschaftszentren pendeln müssen.

Deshalb wird im Immobilienbericht ein weiteres Wachstum der Bevölkerung und damit der Nachfrage nach Wohneigentum für die Region Werdenberg prognostiziert.

Hinweis

Der Immobilienmarktbericht für das erste Quartal 2021 wurde vom Beratungsunternehmen Wüest Partner im Auftrag der St. Galler Kantonalbank erstellt.