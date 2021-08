Werdenberg Ein versöhnlicher Abschluss am Heimturnier: 2. Rang für den Reitverein Werdenberg Der Reitverein Falknis Maienfeld gewann die OKV-Cup-Qualifikationsprüfung beim Springturnier in Werdenberg vor dem Reitverein Werdenberg. Corinne Hanselmann 23.08.2021, 14.00 Uhr

Matthias Hutter (von rechts), Roland Zweifel, Marion Fluri und Bettina Schlegel ritten für den Reitverein Werdenberg auf den 2. Rang. Bild: Corinne Hanselmann

Zwölf Vereine traten am Sonntag auf der Anlage des Reitvereins Werdenberg zur OKV-Cup-Qualifikationsprüfung im Rayon Ost an. Die ersten drei Reiterinnen des KV Rorschach blieben fehlerfrei, ebenso diejenigen des RV Falknis Maienfeld. Es stand also bereits nach drei von vier Reitern fest, dass es ein Stechen geben wird.

Dank einer fehlerfreien Runde von Schlussreiterin Marion Fluri (Salez) mit ihrem Pferd Alkapone Lady gelang auch dem RV Werdenberg der Einzug ins Stechen. Zuvor hatten Bettina Schlegel (Weite) mit Liza Silva und Roland Zweifel (Azmoos) mit Warano ebenfalls fehlerfreie Umgänge gezeigt. Matthias Hutter (Salez) und Carlina hatten 4 Fehlerpunkte – dies war das Streichresultat.

Nur der RV Falknis blieb im Stechen fehlerfrei

Manuela Nauer startete für Rorschach als erste in den verkürzten Parcours. Beim letzten Sprung fiel eine Stange in den Sand. Michelle Koller lieferte mit Kalandor Flying für den RV Falknis einen Nuller. Matthias Hutter vom RV Werdenberg galoppierte anschliessend wiederum mit 4 Punkten ins Ziel.

Als zweite Reiterin für Rorschach ritt Sandra Nauer das Stechen, doch sie stürzte an der Kombination und schied aus. Corina Cavegn ging mit Coco Mademoiselle für den RV Falknis an den Start und blieb fehlerfrei – das bedeutete den Sieg für die Equipe, zu der auch Laura Monstein mit Colombardia und Melanie Zindel mit Grace Kelly gehörten. Für Werdenberg ritt Marion Fluri ebenfalls noch einen Nuller – dies bedeutete Platz zwei. Der RC Sennwald beendete das Turnier auf Rang 12.

Die Siegerequipe des Reitvereins Falknis Maienfeld. Bild: Corinne Hanselmann

Vereine aus W&O-Region nicht für Final qualifiziert

Nach dieser dritten und letzten Qualifikationsprüfung sind nun aus dem Ressort Ost der RV Falknis Maienfeld, der RV Amriswil, der RV Glärnisch und der KV Rorschach für den OKV-Cup-Final qualifiziert. Die beiden teilnehmenden Vereine aus der Region, der RC Sennwald und der RV Werdenberg, haben den Finaleinzug nicht geschafft. Nach dem 11. Rang bei der Qualifikationsprüfung in Maienfeld und dem 10. Rang vor einer Woche in Balzers ist der 2. Rang am Heimturnier aber dennoch ein versöhnlicher Abschluss für den RV Werdenberg. «Heute hatten wir eine gute Equipe, alle waren gut im Schuss und haben ihr Bestes gegeben», resümiert Bettina Schlegel.

Nach Verschiebung nur im kleinen Rahmen

Seine für Ende Mai geplante mehrtägige Springkonkurrenz hatte der RV Werdenberg aufgrund der coronabedingten Einschränkungen abgesagt. Wie OK-Präsidentin Bettina Schlegel erklärt, entschied man sich, im August dennoch die Qualifikation für den OKV-Cup durchzuführen. Weil in der Umgebung noch andere Turniere an diesem Wochenende stattfanden, verzichtete man aber auf die Ausschreibung weiterer Prüfungen.

Die Einlaufprüfung entschied Monja Bont (Oberriet) mit Las Vegas für sich. Bettina Schlegel und Roland Zweifel waren ebenfalls klassiert.