Werdenberg Ein Nastüchli für den Lehrer: Geschenke besserten im 18. Jahrhundert den bescheidenen Lehrersold auf Im 18. Jahrhundert war Lohngleichheit unter den Lehrern ein Fremdwort. So verdienten Lehrer in der Schule Burgerau, Buchs, nur halb so viel wie diejenigen im Pfarrdorf Buchs. Während die Salezer um einen höheren Sold bettelten, brachten die Grabser Kinder dem Lehrer Nastücher, Speck und Birnbrote. Alexandra Gächter 13.04.2021, 12.00 Uhr

1862 malte Albert Anker «Das Schulexamen». Die in Sonntagskleider erschienenen Kinder mussten sich vor mehreren hohen Herren beweisen. Schuhe besassen nicht alle. Bild: Albert Anker

Im Jahr 1793 existierten in der damaligen Herrschaft Werdenberg 14 Schulen. Sechs Schulen gab es in Grabs: im Oberdorf, im Unterdorf, am vorderen und am hinteren Grabserberg sowie je eine in Werdenberg und Stauden. In Buchs gab es vier Schulen: im Pfarrdorf, im Altendorf, in Räfis und Burgerau. In Sevelen waren es ebenfalls vier: im Dorf, St. Ulrich, Hüseren und in Rans-Räfis.

Dies schrieb der Lehrer David Hilty-Kunz (1822-1900) in einer mehrteiligen Serie im «Werdenberger & Obertoggenburger». Erschienen ist die Serie unter dem Namen «Vor hundert Jahren. Das Schulwesen in Werdenberg» am 21. Januar 1893 und den nachfolgenden Wochen.

Drei Winterschulen in Gams, vier Schulen in Wartau

In der Frey-Herrschaft Sax existierten um diese Zeit herum sieben Schulen. Im Winter wurde dort vor- und nachmittags das Lesen, Schreiben, Singen und Aufsagen von Psalmen und Gebeten gelehrt. Im Sommer gab es freiwillige Lektionen am Sonntag und teilweise auch unter der Woche, schreibt Otto Ackermann im Werdenberger Jahrbuch 1995.

In Gams existierte Ende des 18. Jahrhunderts nur eine Schule, dafür gab es in den drei Rhoden Dorf, Büel und Gasenzen Winterschulen mit vier Lehrern. Im Wartau war das Schulzimmer im Pfarrhaus Azmoos eingerichtet. Zuvor gab es eine bescheidene Schule in Gretschins sowie Unterricht in einem Privathaus in Fontnas. Ausserdem soll eine Schule am Walserberg auf dem Gut Wiesli gestanden haben, schreibt Otto Ackermann weiter.

Bergbewohner zogen ins Dorf

Aus der Verteilung der Schulhäuser entnahm David Hilty-Kunz, dass in den Bergortschaften die Bevölkerung ab- und in den Pfarrdörfern eklatant zugenommen hatte. Er erklärte diesen Umstand so: Von 1793 bis 1893 sind viele Bergbewohner in das bevölkerte Dorf gezogen, um als Handwerker oder Taglöhner bessere Arbeit zu finden. Manche übernahmen ein Gewerbe oder trieben Handel. Mitunter haben auch gut situierte Menschen ihre Bergheimat verlassen, um im Dorfe besser leben zu können.

In den Schulen der Herrschaft Werdenberg unterrichteten um das Jahr 1793 folgende Lehrer: in Werdenberg Joh. Stricker; in Grabs Hans Peter Vetsch, ein ausgedienter Soldat; am Grabserberg Barth. Eggenberger, seines Zeichens ein Schneider sowie Joh. Sprecher, ein Baumwollspinner; in Buchs Heinrich Rohrer; in Altendorf Jakob Rohrer; in Räfis J. Senn; in Burgerau Hans Adam Lutziger, ehemaliger «Sergeant» im Kriegsdienst in Frankreich; in Sevelen Hans Heinrich Engler; in St. Ulrich Hans Hagmann, er war davor im Kriegsdienst in Holland; in Hüseren Christ. Litscher; in Räfis-Rans ein Herr Spitz.

Lehrersuche gestaltete sich als schwierig

Lehrer Joh. Sprecher am hinteren Grabserberg war damals 46 Jahre alt, und kam aus Chur. David Hilty-Kunz nimmt an, dass er der Stammvater der Familie Sprecher in Grabs ist. Alle anderen Lehrer waren einheimisch. Jeder war in derselben Ortschaft tätig, in der er wohnte und für sein Handwerk im Zusatzerwerb seine Kundschaft besass. Deshalb nahm kaum ein Lehrer aus Burgerau eine Stelle in Buchs oder gar in Grabs an oder umgekehrt.

Aus diesem Grunde gestaltete sich auch die Lehrersuche schwierig. Hinzu kam, dass es nur wenige gab, die gut lesen und schreiben konnten. Also versuchte man, den bestehenden Lehrer so lange wie möglich zu behalten. Dies gelang meist gut. So blieb beispielsweise der Churer Joh. Stricker mehr als dreissig Jahre Lehrer in Grabs, obschon das Gehalt knapp bemessen war.

Lehrer in Sevelen verdienten 18 bis 22 Gulden

Der Lohn des Lehrers wurde Sold genannt, ein Ausdruck, welche die aus dem Kriegsdienst heimgekehrten Soldaten mitbrachten. Den Sold bezogen die Lehrer teils aus dem Schulfonds, teils von den Eltern der Schulkinder. Er wurde in Gulden und Batzen ausbezahlt.

Im Beisein seiner Mutter schenkt ein Schüler dem Lehrer eine Henne. Bild: Francesco Bergamini

Der Sold war je nach Ortschaft unterschiedlich. Sogar innerhalb einer Ortschaft war er verschieden. So erhielt der Burgerauer Lehrer sechs Gulden aus dem Schulfonds und drei Batzen pro Kind von den Eltern. Im Buchser Pfarrdorf erhielt der Lehrer zwölf Gulden aus dem Fonds und ebenfalls drei Batzen pro Kind, bei einer durchschnittlichen Schüleranzahl von 30 Knaben und 20 Mädchen. Das Schulgeld betrug nicht überall gleich viel. Je nach Schule entrichteten die Eltern dem Lehrer einen bis vier Batzen pro Kind. In Sevelen gab es Fixlöhne. So erhielten die Lehrer unabhängig von der Anzahl Schüler 18 (St. Ulrich), 19 (Räfis-Rans), 20 (Hüseren) und 22 Gulden (Dorf).

13 Adjektive in der Anrede

Als man im 18. Jahrhundert den Lehrersold in Salez erhöhen wollte, bettelte der damalige Ammann das Konsistorium von Zürich mit folgenden Worten an:

«Hochgeachte, Wol Edle, Gestrenge, Fromme, Ehren- und Nothwerte, Fürnemme, Fürsichtige und Wolweise, Hochgeehrte Grossgünstige Gebietende Gnädige Herren und Vätter...»

Die magere Besoldung des Lehrers wurde manchmal durch Geschenke der Eltern aufgebessert. Die Eltern in Buchs und Sevelen waren sparsam, die Grabser hingegen grosszügig. Am Neujahrstag eilten die Grabser Kinder hocherfreut zur Schule und konnten es kaum erwarten, den Lehrer zu beschenken.

Die Lehrer «günstelten»

Ob Schneegestöber oder Kälte, in den Augen der Kinder leuchtete die Sonne in kindlicher Liebe, wie David Hilty-Kunz schrieb. Sie überbrachten Glückwünsche und Geschenke. Das eine Kind brachte ein rotes, das andere ein blaues Fazzonetle (Nastuch). Bald hatte der Lehrer so viele davon, dass man meinen könnte, er habe das ganze Jahr über Schnupfen. Wieder andere Kinder brachten Eierzöpfe, Birnbrote, Speck, Blut- und Leberwürste, um die Vorratskammer des Lehrers zu füllen.

Arme Eltern beklagten sich, dass die Lehrer «günstelten», also die Kinder reicher Eltern, welche mehr Geschenke brachten, besserstellten.

Verdoppelung des Solds innerhalb kurzer Zeit

Im 19. Jahrhundert stieg der Lehrersold stark an. In den Jahren 1810 bis 1820 erhielt ein Lehrer in Sennwald 44 bis 50 Gulden für die Halbjahresschule. Im Jahr 1830 waren es bereits 100 Gulden. Dies geht aus einem Dokument aus dem Jahr 1880 hervor, welches im Turmknopf der Sennwalder Kirche gefunden wurde.

Quelle: David Hilty-Kunz, Lehrer und Korrespondent; W&O von 1893 sowie Werdenberger Jahrbuch 1995