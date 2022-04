Werdenberg Echo vom Hof bis zur Zinne – das Schloss Werdenberg startet in die Saison Am Samstag ist Tag des offenen Schlosstors im Schloss Werdenberg. Das Thema Echo prägt das diesjährige Programm. Corinne Hanselmann 01.04.2022, 05.00 Uhr

Echos auf Papier: Beim Echomat von Bernhard Keller dürfen Besucherinnen und Besucher selber Hand anlegen. Bilder: Corinne Hanselmann

Das Thema Echo prägt das diesjährige Programm. Ab Samstag bis 26. Mai zeigt das Schloss Werdenberg unter anderem eine Ausstellung mit Werken zum Thema Echo von Künstlerinnen und Künstlern aus der Region.

Das Thema Echo unterschiedlich umgesetzt

Den Auftakt macht im Schlosshof ein Glockenklöppel, der zum Objektarchiv der Museen Werdenberg gehört. «Klöppel erzeugen einen Schall, den man lange hört», sagte Thomas Gnägi, Leiter Schloss Werdenberg, am Donnerstag beim Medienrundgang. Im Schlosshof stösst der Klöppel sozusagen einen imaginären Schall an, der den Besucher oder die Besucherin durch die Ausstellung begleitet.

Unterschiedlichste Werke gibt es im Dachstock zu entdecken – von Jasmine Noemi Jetzer (Grabs), Nico Ramon Kastner (Azmoos), Gert Gschwendtner (Sevelen), René Düsel (Buchs), Philipp Köppel (Buchs), Mirella Weingarten (Leiterin Schlossmediale) und Bernhard Keller (Buchs). Letzterer hat den Echomat entwickelt, mit dem Besucherinnen und Besucher immer schwächer werdende «Echos» auf Papier erzeugen können. Den Schlusston der Ausstellung kann das Publikum in der Turmzinne selber erzeugen: Wer hier laut ruft, hört – dank technischer Unterstützung – sein Echo.

Wer ganz oben in der Turmzinne des Schlosses angekommen ist, sich auf das Podest stellt und laut ruft, hört sein Echo.

Die Schlossmediale, das Festival für Alte Musik, Neue Musik und audiovisuelle Kunst, feiert vom 3. bis 12. Juni das Zehn-Jahr-Jubiläum. Das Jahresthema Echo wird in den Konzerten und in der Ausstellung auf vielfältige Weise hör- und sichtbar sein. Das Echo der bisherigen neun Ausgaben der Schlossmediale ist diesen Samstag beim Tag des offenen Schlosstors in Form von Filmen im Schloss zu sehen.

Gezeigt werden diese Filme unter anderem in der Küche. «Ansonsten ist die historische Schlossküche mit dem tollen Gewölbe im Moment leer. Sie wird im Laufe dieses Jahres neu bespielt», verriet Thomas Gnägi. Um das Museum aktiv und aktuell zu behalten, finde eine stetige Erneuerung statt. So wurden vor einem Jahr die Rittertafel und der Garten des Schlangenhauses neu gemacht.

Führungen durch eben diesen Garten sind dieses Jahr neu im Programm. Neu ist auch die Möglichkeit, Initialen, Name oder Firmenname für einen Gönnerbeitrag in das Holz der Rittertafel eingravieren zu lassen.

Vielfältige Anlässe im Jahresprogramm

Im Jahresprogramm zu finden sind beispielsweise Kulturtafelgespräche sowie ein Mittelaltertag. Auch Anlässe für Kinder, Jugendliche und Familien gibt es. Ein besonderer Tag ist der 10.September: Unter dem Motto «Von Burg zu Burg» spannen das Schloss Werdenberg und die Burgruine Herrenberg in Sevelen zusammen. An beiden Orten gibt es Konzerte und Essen. Das ganze Programm ist unter www.schloss-werdenberg.ch zu finden.

Am Samstag, 2. April, ist von 11 bis 17 Uhr Tag des offenen Schlosstors. Der Eintritt ist frei. Neben der Kunstausstellung «Echo» gibt es Lesungen von This Isler, musikalische Intermezzi, Speis’ und Trank.