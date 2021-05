Werdenberg: Restaurants nach dem langen Lockdown wieder offen

Werdenberg «E guets Neus»: Wie das Wiedersehen zwischen Beizern und Gästen nach Monaten des Lockdowns ablief Die Restaurants und Cafés sind wieder richtig geöffnet – das freut nicht nur die Gäste, sondern auch die Wirtsleute, das Küchen- und das Servicepersonal. Ein Augenschein am Montag in Buchs, Trübbach und Gams.

Robert Kucera/Heini Schwendener 31.05.2021, 17.06 Uhr

Prall gefüllte Teller für die hungrigen Stammgäste: Wie hier im «Taucher» in Buchs wurde die Sehnsucht gestillt, über den Mittag auswärts zu essen. Bild: Robert Kucera

Lange Zeit konnten die Restaurants ihre Gäste wegen der Coronakrise nicht mehr bewirten. Es blieb still in den Gaststuben, hinter den Tresen und in den Küchen. Am Montag, nach einer langen Zeit des erzwungenen Nichtstuns und nach der zaghaften Öffnung der Terrassen und Gartenrestaurants sind am Montag die Gäste endlich auch wieder in Innenräumen bewirtet worden. Dies stimmt nicht nur Gäste, sondern auch die Wirte und ihr Personal freudig. Gastgeber Pius Mannhart von der «Krone» in Trübbach sagt:

«Wir haben gelitten in der Kälte, und natürlich haben auch die Gäste in den letzten fünf Wochen draussen gefroren. Doch unsere Gäste waren unglaublich. Sie haben den Kontakt gesucht und Solidarität gezeigt.»

Freuen sich über die Solidarität und dass sie ihre Gäste nun auch drinnen wieder bedienen dürfen: Jasmin Wyss und Pius Mannhart von der «Krone» Trübbach. Bild: Robert Kucera

Mannhart ist überzeugt, dass die Verbundenheit der Bevölkerung zu ihren Lieblingsrestaurants nun richtig Fahrt aufnehmen werde, «so wie wir es nach dem ersten Lockdown im letzten Sommer erlebt haben».

Solidarisch zeigen sich auch Irma und Bruno Hutter aus Gams. Sie geniessen im «Schäfli» in ihrem Dorf ein feines Mittagsmenu:

«Wir hätten auch zu Hause essen können, doch wir haben uns entschieden, mit unserem heutigen Restaurantbesuch ein Zeichen der Solidarität zu setzen.»

Das «Schäfli», das vorher keine Gäste im Freien bedient hatte, ist nämlich erstmals seit Monaten wieder geöffnet.

Irma und Bruno Hutter geniessen nach vielen Monaten des Restaurant-Lockdowns das Essen im «Schäfli». Bild: Heini Schwendener

Es ist Montag, der letzte Tag im Mai, und «Schäfli»-Chefin Alice Bollhalder begrüsst einen Gast: «Hoi, e guets Neus». Treffender lässt sich die Situation kaum auf den Punkt bringen. Monatelang haben sich Gastgeber und Gäste im «Schäfli» in Gams schon nicht mehr gesehen.

Am Morgen ist noch niemand zum Znüni gekommen. «Das Wetter ist zu schön und wahrscheinlich hat es auch keine Baustellen in der Nähe», erklärt Alice Bollhalder. Znünibrötli in Restaurant isst heute darum niemand.

Am Mittag hellen sich die Mienen der Belegschaft aber auf. Mehr als ein Dutzend Gäste treffen ein. Viele sind aus Solidarität gekommen – wie Irma und Bruno Hutter. Die beiden Gamser erzählen:

«Restaurantbesuche und andere Leute treffen, das haben wir sehr vermisst.»

Auswärts essen würden sie heute aus Solidarität, um das «Schäfli» nach der langen Durststrecke zu unterstützen.

Anita Tomasi serviert im «Schäfli» und ist dort auch «Mädchen für alles». Bild: Heini Schwendener

Anita Tomasi serviert zwei Salatteller. Sie ist froh, im «Schäfli», wo sie vor Jahrzehnten bereits ihre Lehre absolviert hat, endlich wieder Gäste bedienen zu können. «Ich schätze den Kontakt mit ihnen, viele sind nicht nur Gäste, sondern auch meine Freunde.» Ein Paar aus Montlingen ist von Sennwald nach Gams gewandert. Die Freude über den Restaurantbesuch ist gross. Vorbei sei nun die Zeit, als es nur noch Verpflegung aus dem Rucksack oder bei einem Take-away-Stand gab.

Zwei Kollegen, die daheim nicht bekocht werden, haben sich spontan im Restaurant verabredet. Zwei- bis dreimal in der Woche werde er künftig nun wieder in einem Restaurant anzutreffen sein, sagt einer. Zwei Senioren sitzen einen Tisch weiter. Auch sie sehen ihren Restaurantbesuch als Zeichen der Solidarität mit der Gastronomie, die sehr schwere Zeiten erlebt habe.

Stimmen die Abstände? Alice Bollhalder misst noch einmal nach. Bild: Heini Schwendener

Für Marlene und Patrick Thöny war das Aufstehen am Montagmorgen ein besonders schönes Gefühl. «Heute darf man sich wieder bedienen lassen», so der erste Gedanke von Café-Wanger-Gast Marlene Thöny. «Wir essen viel auswärts und gehen gerne in Restaurants», erklärt ihr Mann Patrick die Leidenschaft des Paars. Sie haben es sehr vermisst, abends die Frage zu stellen, wohin man gehe. Sie sagt:

«Die Spontaneität hat uns sehr gefehlt.»

Bedienen und bedienen lassen: Kathrin Tanno vom Café Wanger geniesst es ebenso wie Patrick und Marlene Thöny. Bild: Robert Kucera

«Aber auch den Genuss, bedient zu werden», ergänzt Patrick Thöny. «Das ist unsere Passion: Gäste zu bedienen und zu verwöhnen», hält Kathrin Tanno vom Café Wanger in Buchs fest. «Auf das haben wir so lange gewartet, das ist einfach wunderschön», freut sie sich sehr, endlich wieder arbeiten zu dürfen. «Es fehlt einem, wenn man zu Hause hockt.»

Wie sie beschreibt geht auch etwas Routine verloren.

«Im Service ist es am schwierigsten, die Bestellungen im Kopf zu behalten und zu managen, was als nächstes dran ist.»

Da müsse man nun erst wieder reinkommen.

«Es ist eine Erleichterung und ein grosser Schritt zur Normalität», äussert sich Richard Taucher vom Hotel Restaurant Taucher in Buchs zu diesem speziellen Tag. Für ihn und das Personal ist es ein echter Neuanfang, denn sie öffneten erst wieder, als sie alle Speisen auf der Karte anbieten und die Gäste auch bei schlechtem Wetter bedienen können.

Lieselotte Leu (Mitte) hat lange darauf gewartet, endlich wieder im «Taucher» und vor allem drinnen essen zu dürfen. Bild: Robert Kucera

«Da geht einem das Herz auf. Wir freuen uns alle, dass wir arbeiten dürfen.»

Die Stammgäste Eva und Alain sind froh, wieder mal im «Taucher» zu sein: «Für uns ist es ganz wichtig, dass wir wieder mit Freunden zusammen sein können. Darauf haben wir uns enorm gefreut», sagt Alain und nickt dem Paar gegenüber zu. Eva ergänzt: «Wir haben am Samstag abgemacht, dass wir gleich am Montag essen gehen.» Und wie war der erste Tag?

«Himmlisch. Ich konnte mein Lieblingsessen, Pouletspiess mit Gemüse, wieder mal geniessen. Auf das habe ich mich gefreut.»

Auch Lieselotte Leu hat diesen Tag herbei gesehnt: «Wir haben so lange darauf gewartet, also sind wir schon am ersten Tag gekommen.» Das Essen, aber auch das Treffen von Bekannten am Tisch hat sie vermisst. Ausserdem isst sie lieber drinnen – keine störenden Insekten.

«Zusammen sein und andere Leute sehen», fasst Kurt Roduner, Stammgast im Restaurant Krone in Trübbach, zusammen, was ihm gefehlt hat.

«Aber auch die gute Küche hier. Wenn man es gewohnt ist, jeden Mittag ins Restaurant essen zu gehen, vermisst man das schon.»

Doch er gehört zum harten Kern, der auch auf der Terrasse in der Kälte sass und die «Krone» so unterstützte. «Jetzt ist es gemütlicher und angenehmer», schätzt er es, auch im Innenbereich wieder zu konsumieren.

Die Zeit des Frierens ist vorbei: Kurt Roduner geniesst die Mittagspause im Innern der «Krone». Bild: Robert Kucera

Gastgeber Pius Mannhart spricht von «grosser Erleichterung, dass wir wieder arbeiten und alles anbieten können.» Nach Take-Away und der ersten Lockerung mit Terrassenbetrieb freut es ihn, dass er alle Gerichte der Karte servieren darf. Die Öffnung des Innenbereichs beschreibt er wie folgt: «Das Telefon läutet Sturm. Es stehen gleich drei Hauptversammlungen bevor.» Ihn freut es, dass Leben ins Restaurant kommt.

«Den Umgang mit den Leuten habe ich vermisst. Weil wir noch eine richtiges Dorfrestaurant sind, lebt hier der Stammtisch noch.»