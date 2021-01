Region Dachlawinen und Eiszapfen: Wenn Gefahr von oben droht Tonnen von Schnee liegen auf den Hausdächern. Wer haftet, wenn eine Lawine abrutscht und jemanden verletzt? Und wie sorgen Werdenberger Gemeinden bei ihren Liegenschaften vor? Corinne Hanselmann 21.01.2021, 05.00 Uhr

Der Winter hat die Region spätestens seit vergangener Woche fest im Griff. Eine ungewöhnlich grosse Menge Schnee ist gefallen. Damit verbunden stellen Dachlawinen und Eiszapfen hohe Gefahren dar. Das schreibt der Hauseigentümerverband Schweiz (HEV) in einer Medienmitteilung. Wer ist für die Sicherheitsvorkehrungen zuständig und wer haftet, wenn dennoch etwas passiert?

Für die Sicherheit der Liegenschaft ist der Immobilieneigentümer im Rahmen seiner Unterhaltspflicht verantwortlich, so der HEV. Er muss verhindern, dass Eiszapfen von Dachrinnen fallen oder Dachlawinen von den Dächern stürzen. Der Eigentümer kann diese Pflicht vertraglich auf den Hauswart übertragen. Dies ist häufig bei Mehrfamilienhäusern und bei Liegenschaften im Stockwerkeigentum der Fall.

Vorkehrungen beginnen lange vor dem Winter

Schneefangrechen oder Schneerückhalter können Dachlawinen verhindern, so der HEV. Solche auf dem Dach montierten Schneefangsysteme halten abrutschenden Schnee auf der Dachfläche fest.

Die Sicherheitsvorkehrungen beginnen lange vor dem Winter, wie Nachfragen bei Zuständigen für Infrastruktur und Liegenschaften im Werdenberg zeigen. «Wir lassen die Dächer unserer Liegenschaften durch eine externe Firma kontrollieren», sagt Alex Schwendener, Leiter Infrastruktur der Gemeinde Sevelen.

«Im Rahmen dieser Kontrolle hat uns der Dachdecker vor zwei Jahren darauf hingewiesen, dass wir beim Rathaus die Schneefänger nachrüsten sollten, insbesondere im Bereich des Trottoirs.»

Dies wurde gemacht, sodass jetzt kein Schnee herunterrutschen sollte. Alex Schwendener empfiehlt auch privaten Hauseigentümern, ihre Dächer diesbezüglich zu überprüfen, da sie im Schadenfall haftbar gemacht werden können.

Vorsorglich Massnahmen getroffen

Auch bei den Liegenschaften der Stadt Buchs sind die Steildächer mit Schneefängern ausgerüstet. «Ab einer gewissen Bauhöhe ist dies Vorschrift», weiss Daniel Göldi, Leiter Liegenschaftsverwaltung der Stadt Buchs. Auch in Buchs ist es noch nicht lange her, dass bei einem Gebäude, das sich im Besitz der Stadt befindet, entsprechende Massnahmen getroffen werden mussten. Nämlich beim Haus an der Schulhausstrasse 4, früher Hauptsitz und heute zweiter Standort der Musikschule Werdenberg.

«Dort hat man in den vergangenen Jahren festgestellt, dass – unter anderem im Eingangsbereich – teilweise Schnee vom Dach rutschte.»

Auch wenn Steildächer mit Schneefangsystemen ausgerüstet sind, kann trotzdem ein Teil des Schnees abrutschen oder an Rändern von Flachdächern herunterfallen. Grundsätzlich bleibe natürlich immer ein gewisses Restrisiko, sagt Göldi.

«Aber Hauswarte kennen in der Regel heikle Stellen ihrer Dächer.»

Dass sich an Dachrinnen Eiszapfen bilden, könne durch eine bessere Gebäudeisolation verhindert werden, schreibt der HEV in seiner Mitteilung weiter. Durch die optimierte Wärmedämmung bilden sich keine Eiszapfen. Dächer sollten von der Schneelast befreit und Eiszapfen entfernt werden. Gegebenenfalls empfiehlt es sich, für diese Erledigungen entsprechend ausgebildete Fachkräfte beizuziehen, so der HEV.

Verantwortung des Immobilieneigentümers

Insbesondere dort, wo Wege an Liegenschaften vorbeiführen, können Dachlawinen verheerende Folgen haben. Kommt durch einen Eiszapfen oder durch eine Dachlawine eine Person oder eine fremde Sache zu Schaden, haftet grundsätzlich der Immobilieneigentümer. Wurde die Sicherheitspflicht auf den Hauswart übertragen, kann der Eigentümer bei Schadenersatzforderungen Rückgriff auf diesen nehmen. Hat der Eigentümer eine Privat- oder Gebäudehaftpflichtversicherung abgeschlossen, kommt diese für Schäden an Dritten auf. Anderenfalls haftet er persönlich.

Treten Schäden am Gebäude auf, welche durch einen Schneerutsch verursacht worden sind, stellen diese Elementarschäden dar, welche grundsätzlich von der obligatorischen Gebäudeversicherung, sofern eine solche besteht, unter Anrechnung eines Selbstbehaltes übernommen werden.

Wird zum Beispiel ein Fahrzeug durch eine Dachlawine beschädigt, wird dieser Schaden durch die Teilkaskoversicherung des Lenkers abgedeckt. Der Versicherer nimmt alsdann Rückgriff auf die Haftpflichtversicherung des Immobilieneigentümers, sofern eine solche abgeschlossen wurde.