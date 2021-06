Frümsen/Sennwald/Sax Wenig Schäden trotz viel Schnee: Aufforstungsprojekt am Stauberengrat ist auf gutem Weg Dass an den Gleitschneeverbauungen oberhalb von Frümsen kaum Schäden entstanden, zeugt von guter Arbeit. Kurz vor der Pensionierung führte Revierförster Hans Tinner noch einmal durch das Vorzeigeprojekt. Corinne Hanselmann 19.06.2021, 05.00 Uhr

Hans Tinner erklärte, wie die Dreibeinböcke gebaut werden. Bild: Corinne Hanselmann

Zum letzten Mal begrüsste Revierförster Hans Tinner am Freitagvormittag zur jährlichen Begehung des Aufforstungs- und Verbauungsprojekts am Stauberengrat. Mit dabei war auch sein Nachfolger Simon Zürcher. Er übernimmt, wenn Hans Tinner Ende Monat in Pension geht.

Das Anfang der 1990er-Jahre gestartete Projekt ist eine der grössten Gleitschneeschutzverbauungen im Alpenraum. Noch können die gepflanzten Bäume die Funktion der Dreibeinböcke nicht übernehmen, sie sind aber auf gutem Weg dazu.



Schwerpunkt jetzt auf Unterhalt und Pflege

Tausende Dreibeinböcke sind entstanden. Bild: Corinne Hanselmann

Der Revierförster informierte die anwesenden Vertreter verschiedener Behörden, dass die Bauarbeiten grundsätzlich abgeschlossen sind. Rund 8000 Dreibeinböcke wurden in den vergangenen 30 Jahren zwischen Sax und Sennwald erstellt, wobei ein Teil bereits erneuert werden musste. Der Schwerpunkt liege jetzt auf dem Unterhalt der Verbauungen und der Pflege des entstehenden Waldes. Punktuell sind kleine Erweiterungen mit Dreibeinböcken nötig, etwa wenn Bereiche abzurutschen drohen. «Zudem wird dem Jungwuchs Platz verschafft und wenn Pflanzen im Winter durch Schnee umgedrückt werden, stellen wir sie im Frühling wieder auf», erklärte Tinner.

Die Unterhaltsarbeiten kosten jährlich rund 100000 Franken. Getragen wird das Projekt durch Bund, Kanton und Gemeinde.

Dank guter Arbeit wenig Schäden

Hans Tinner sagte:

«Als wir vor 30 Jahren angefangen haben, hätte ich nicht gedacht, dass man hier irgendwann in den Schatten sitzen kann.»

Damals gab es hier oben keine Bäume. Mittlerweile wachsen dank Gleitschneeschutz durch Dreibeinböcke etliche Fichten, Föhren, Lärchen, vereinzelte andere Bäume und Sträucher heran und werfen ihren Schatten auf das steile Gelände.

Dort wo vor 30 Jahren die ersten Dreibeinböcke gebaut und Bäume gepflanzt wurden, wächst heute Wald heran. Bild: Corinne Hanselmann

«Erfreulicherweise haben wir trotz des strengen Winters wenig bis keine Schäden an den Dreibeinböcken feststellen können», sagte Simon Zürcher.

«Angesichts der enormen Schneemengen ist das erstaunlich. Das ist ein Qualitätsmerkmal der Arbeit.»

Othmar Gubser, Vorarbeiter bei der Forstgemeinschaft (FOG) Sennwald, arbeitet seit Beginn am Projekt mit. Er ergänzte: «Wir haben Schäden im Bereich von 0,5 Prozent. Das ist sehr wenig. Ich und meine Mitarbeiter sind stolz.» Man habe natürlich auch Fehler gemacht, daraus gelernt und sich so viel Erfahrung angeeignet, sagte Hans Tinner.

Sie kennen und begleiten das Projekt seit vielen Jahren (von links): Vorarbeiter Othmar Gubser, Noch-Revierförster Hans Tinner und sein Nachfolger Simon Zürcher. Bild: Corinne Hanselmann

Für seinen Nachfolger Simon Zürcher ist das Aufforstungsprojekt nicht Neuland. Er hat die Lehre als Forstwart bereits bei der FOG Sennwald absolviert und kehrt nach einigen Jahren als Förster in Altstätten nun in seine Wohngemeinde zurück.

Die Pflege der Bäume ist eine Herausforderung

In diesem und in den kommenden Jahren wird nebst dem Instandhalten der Dreibeinböcke das Herauspflegen eines stabilen Waldes im Vordergrund stehen. «Die Bäume wachsen aktuell relativ dicht. Wir müssen die stabilsten aussuchen und diese fördern», erklärte Simon Zürcher. Das bedeutet, dass einzelne Bäume gefällt werden müssen, damit andere mehr Platz erhalten.

«Dafür werden kleine Eingriffe über mehrere Jahre und ein stetiges Beobachten der Entwicklung nötig sein.»

Was auch noch ansteht ist der Ausbau und das Instandstellen der Begehungswege, welche die Mitarbeiter der FOG Sennwald bei den Unterhaltsarbeiten nutzen.

Beobachtet wird auch, wie sich Flora und Fauna verändern. Regelmässig kommt ein Biologe vorbei und dokumentiert das Vorkommen in abgesteckten Versuchsflächen. Er zählte 36 Tagfalterarten, 7 Heuschreckenarten, 15 verschiedene Gräser und 50 Kräuter.

Anzahl Hirsche wird durch Jagd dezimiert

Der sich verändernde Lebensraum macht sich auch beim Wildvorkommen bemerkbar. «Wir haben in den Flächen mit Dreibeinböcken vermehrt Rotwild festgestellt», sagte Simon Zürcher. Weil durch Verbiss Schäden am heranwachsenden Wald drohen, möchte man dieses Thema frühzeitig angehen. Dafür arbeiten Forst und Jagd eng zusammen.

Mit gezielter Jagd auf Rotwild will man Verbissschäden entgegenwirken. Bild: Corinne Hanselmann

Zum vierten Mal hat man im vergangenen Herbst eine Drückjagd organisiert, wie Valentin Aggeler, Obmann der Jagdgesellschaft Sennwald-Nord, sagte. Mitarbeiter der FOG Sennwald, die es gewohnt sind, sich in diesem unwegsamen Gelände zu bewegen, halfen beim Treiben. «Im vergangenen Jahr haben wir in diesem Gebiet drei Hirsche erlegt. Zwei davon bei der Einzeljagd, einen bei der Drückjagd», so Valentin Aggeler.