Welch ein Medaillensegen: Der SC Flös Buchs holt 39 Podestplätze Am letzten Wochenende fanden in Eschen die Mehrkampfmeisterschaften im Schwimmen statt - wegen Corona erstmals geschlechtergetrennt. Der SC Flös brillierte mit Medaillen, persönlichen Bestzeiten und geknackten Limits.

25.09.2020, 11.24 Uhr

Viele Medaillen, persönliche Bestzeiten und geknackte Limits: Schwimmerinnen des SC Flös brillierten. PD

(pd) Am vergangenen Samstag waren die Mädchen und Damen im Einsatz, tags darauf dann die Jungs und Herren. Saskia de Klerk zeigte sich in guter Form; sie gewann trotz starker Konkurrenz eine Goldmedaille über 50m Freistil und zwei Bronzemedaillen (100m Freistil und 100m Lagen). Auch in den kräfteraubenden K.O.-Rennen überzeugte sie und platzierte sich hinter der liechtensteinischen Olympia-Hoffnung Julia Hassler auf Rang 2. Auch für den 15-jährigen Rufus Bernhardt lief es äusserst zufriedenstellend. Er gewann jeweils Silber über 50m Freistil und 100m Rücken und schnappte sich über 100m Freistil eine bronzene Auszeichnung.