Britische «Veteranen»: Motorräder mit spannenden Geschichten

Weite British Biker Meeting: Motorräder mit spannenden Geschichten Viele Zaungäste bestaunten am 49. International British Biker Meeting in der Heuwiese die angereisten britischen «Veteranen». Hanspeter Thurnherr 08.08.2021, 16.46 Uhr

Die Motorräder ernten immer wieder bewundernde Blicke. Hanspeter Thurnherr

Verheissungsvoller Auftakt, nasser Abschluss – so lässt sich das 49. International British Biker Meeting zusammenfassen. Die Heuwiese war am Wochenende fest in der Hand «britischer Veteranen» mit wohlklingenden Namen wie Norton, Triumph, Royal Enfield, BSA, Panther oder AJS. Ihre Besitzer erzählten den zahlreichen Schaulustigen mit viel Enthusiasmus die technischen Details ihrer Maschinen – aber auch die Geschichte und Geschichten dahinter.

Eines der meistbestaunten Motorräder war eine Raleigh mit Jahrgang 1924. Mit Stolz erzählte ihr «Rider», der aus dem oberösterreichischen Steyr angereiste war, dass Raleigh die erste und zeitweise grösste Fahrradfabrik der Welt war, aber zwischen 1910 und Mitte der Dreissigerjahre auch Motorräder baute. Sein Prunkstück mit einem 400-Kubikzentimeter-Motor ist noch original mit einem Gaslicht ausgerüstet.

Das Motorrad aus der Fahrradfabrik: Raleigh Jahrgang 1924 mit Originalgaslampe. Hanspeter Thurnerr

Spannend auch die Geschichte der Norton (Jahrgang 1955, 1 Zylinder, 500 Kubikzentimeter) von Ruedi und Cornelia Gmünder aus Gais. Jahrelang diente der Seitenwagen der Firma Haller aus Allschwil bei einer Familie als Kinderschaukel, faulte später voll Laub vor sich hin, ehe Ruedi den unteren Teil vollständig mit Blech erneuerte – und seine Cornelia nun gediegen ausfahren kann.

Sie kamen von überall her – nur die Briten fehlten

Viele Biker hatten eine lange Anreise in Kauf genommen, um in der idyllischen Umgebung der Heuwiese dabei zu sein. Zu sehen waren Nummernschilder aus praktisch allen Schweizer Kantonen, aber auch aus den Nachbarländern. So war Bayern stark vertreten.

Ein Biker-Quartett war gar letzten Dienstag in Rom gestartet und erreichte just am Freitagabend auf ihren drei Nortons und einer Triumph das Werdenberg.

Ruedi und Cornelia Gmünder sind mit der «Kinderschaukel» angereist. Hanspeter Thurnherr

Einen gewaltigen Strich durch die Rechnung machten die Coronabestimmungen – mit drohender Quarantäne nach der Rückreise – den britischen Motorradfreunden. Sie waren deshalb für einmal die grossen Abwesenden.

Ehrenpräsident Simon Marquart ist immer dabei

Einer, der nicht fehlte, war der 84-jährige Kriessner Simon Marquart, ehemaliger langjähriger Präsident und heutiger Ehrenpräsident. 1973 beschloss er zusammen mit seinem Nachbarn, der ebenfalls einen englischen Töff fuhr, einen Treff ins Leben zu rufen. Schon bald erlebte das Rössli St. Margrethen die Gründung des Motorradclubs (MC) Black Shadow.

In den ersten 16 Jahren war der Lindenhof in Altstätten Ort des Treffens, das dann nach Büriswilen verlegt wurde und vor zwei Jahren erstmals in der Heuwiese stattfand. Immer dabei war Simon Marquart, der sich heute schon auf das Jubiläumstreffen im nächsten Jahr freut. In den Anfangsjahren besuchte er viele Bike-Treffen auch in den Nachbarländern und knüpfte so Kontakte zu Bikern in ganz Europa und lockte sie in die Ostschweiz. Selber war er sechsmal am legendären Meeting auf der Isle of Man. Heute zählt der MC Black Shadow über 140 Mitglieder.

Zum 49. Mal dabei: Ehrenpräsident und Gründer Simon Marquart mit seinem Seitenwagengespann. Hanspeter Thurnherr

Unterhaltung durch zwei musikalische Acts

Ein wichtiges Element des Meetings ist das gemütliche Beisammensein. Dafür hatte der MC die Heuwiese mit zusätzlichen kleinen Zelten aufgerüstet, sodass für alle ein Platz am Trockenen vorhanden war.

Gleich zwei musikalische Acts sorgten für Unterhaltung. Am Samstagnachmittag Suzie Candell & Roger Szedalik, am Samstagabend die Band Moose Crossing.

Für das leibliche Wohl der Gäste leisteten die MC-Mitglieder mit viel Engagement einen Grosseinsatz zusammen mit dem Team der Heuwiese.