Weisungen und Empfehlungen wegen des Corona-Virus: Veranstalter im Werdenberg sind verunsichert ++ Auch Lottomatch des FC Buchs verschoben Wegen des Corona-Virus verzichten in der Region Werdenberg einige Organisatoren auf geplante Anlässe. So verschiebt der FC Buchs den grossen Lottomatch im BZB vom 7.März auf den 17.Oktober. Andere fragen sich welche Weisungen sie bei einer Durchführung einhalten müssen. Thomas Schwizer/she Aktualisiert

Die Veranstalter sagen den Suppenzmittag in Sennwald ab. Bind: Hanspeter Schiess

Am Freitag haben der Bund und das Gesundheitsdepartement des Kantons St. Gallen Weisungen zur Eindämmung einer Verbreitung des Corona-Virus erlassen.

Das sorgt bei den Organisatoren von Anlässen in der Region Werdenberg für Verunsicherung. Grundsätzlich sollten sie sich vor einer Veranstaltung beim Kantonsarztamt darüber informieren, ob sie spezielle Massnahmen ergreifen müssen.

Fasnacht und Bank-GV finden nicht statt

Die Wartauer Fasnacht ist als Folge der Weisungen abgesagt worden, weil sie die 1000-Besucher-Schranke übertroffen hätte (W&O vom 29.Februar).

Die Raiffeisenbank Sennwald hat am Freitagabend ihre Generalversammlung vom 6. März verschoben. Sie könne nicht garantieren, dass keine Personen teilnehmen würden, die Kontakt mit Patienten aus Risikogebieten wie Norditalien hatten (W&O vom 2. März).

Auch Suppenzmittag in Sennwald abgesagt

Abgesagt worden sind am vergangenen Wochenende auch Fussballturniere. Davon betroffen waren das Raiffeisen-Juniorenhallenturnier in Gams und der Wintercup in Ruggell. Vorausgegangen waren Weisungen des Schweizerischen Fussballverbandes. Am Montag gaben die Organisatoren des Suppenzmittags vom 8. März in der Mehrzweckhalle Zil in Sennwald bekannt, dass sie den Anlass nicht durchführen, «um einer Ausbreitung des Corona-Virus entgegenzuwirken».

Seniorenforums-Vortrag und FC-Lottomatch finden nicht statt

Auch der Vortrag des Seniorenforums Werdenberg von morgen Dienstag in Räumlichkeiten der NTB musste abgesagt werden. Die Hochschule hat auf Grund von kantonalen Empfehlungen als präventive Massnahme entschieden, externe Veranstaltungen in ihren Räumen abzusagen bzw. eine Durchführung derzeit nur sehr selektiv zu handhaben.

Der FC Buchs hat am Dienstag mitgeteilt, dass der grosse Lottomatch, der am Samstag, 7.März, im BZB stattgefunden hätte, wegen der Massnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus abgesagt und auf den 17.Oktober verschoben wurde.

Unterhaltung in Grabs und Konzert in Trübbach fanden statt

Durchgeführt wurde am Samstagabend ein Konzert im Lion-Cave in Trübbach. Organisator Jonny Gauer musste dafür eine Einzelbewilligung einholen, weil das Konzert im Rahmen der Gesamtbewilligung für die abgesagte Fasnacht geplant war.

Das Kantonsarztamt habe ihm am Freitag grünes Licht erteilt, sagt Gauer. Er habe aber gewisse Vorschriften einhalten müssen. So mussten sich alle Besucher beim Eingang registrieren und schriftlich bestätigen, dass sie sich in den vergangenen 14 Tagen nicht in einem Risikogebiet, zum Beispiel Italien, aufgehalten haben.

Der Jodlerklub Bergfinkli konnte seine Unterhaltung am Samstagabend durchführen. Bild: Peter Tobler (19.1.2019)

Auch die Unterhaltung des Jodlerklubs Bergfinkli Grabs ist durchgeführt worden. Für die rund 840 Besucher stand dabei in den Toiletten spezielle Desinfektionsseife bereit. Weitere Vorschriften habe man nicht erfüllen müssen, sagte Bergfinkli-Präsident Hans Vetsch auf Anfrage des W&O.

Die Empfehlungen ernst nehmen

«Veranstalterinnen und Veranstalter müssen sicherstellen, dass keine Gäste in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet waren oder in einem Risikogebiet wohnhaft sind.» Das ist eine Weisung des Gesundheitsdepartements des Kantons St. Gallen wegen des Corona-Virus.

Die Organisatoren von geplanten Anlässen machen sich Überlegungen. Auch das Kleintheater Fabriggli muss vorsorglich einiges sicherstellen. Reicht ein Plakat am Eingang oder müssen Personalien von allen Besucherinnen und Besuchern erfasst werden? Müssen alle mit ihrer Unterschrift bekunden, dass sie keinen Kontakt mit Leuten aus Risikogebieten hatten? Man halte sich an die Auflagen des Kantons, wird betont. Man sage aber vorerst keine Veranstaltungen vorsorglich ab. Und man appelliere an die Selbstverantwortung der Besucher.

Auf das Händeschütteln verzichten ist eine der vorbeugenden Massnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus. Bild: Robert Kucera

Vorsorgliche Massnahmen halten auch die Volksschulen und die NTB ein. Dazu gehört zum Beispiel, auf das Händeschütteln zu verzichten und bei Krankheitssymptomen Zuhause zu bleiben. Der Unterricht bzw. die Lehrveranstaltungen werden aber ohne Einschränkung durchgeführt.



Spital Grabs erhält viele Patientenanfragen

Grabs/Rebstein Wer sich selbst als Corona-Virus-Verdachtsfall erachtet, soll nicht direkt zum Hausarzt oder ins Spital gehen, sondern sich vorher telefonisch dort melden. Die Spitalregion Rheintal Werdenberg (RWS) begrüsst diese Empfehlung des Bundes. Viele Leute würden sich direkt telefonisch beim Spital melden, heisst es auf Anfrage. Das sei richtig, denn so könne vorab geklärt werden, ob ein Abstrich notwendig sei.

In den drei Spitälern Altstätten, Grabs und Walenstadt ist man immer darauf vorbereitet, Patienten bei Bedarf vom übrigen Spitalbetrieb isolieren zu können. Dafür sei kein eigenes Quarantänezimmer erforderlich, schildert Spitalsprecherin Andrea Bachmann. In Grabs sei seit Freitag ein Zimmer eingerichtet, in dem die Abstriche vorgenommen werden. Dieses sei von der Notfallaufnahme räumlich separiert.

Mehrere Verdachtsfälle untersucht

Für die Mitarbeitenden seien genügend Hygienemittel an Lager. Sie würden bei präventiven Massnahmen gegen Infektionen Masken tragen – zum Schutz vor einer Tröpfcheninfektion, wenn ein Patient isoliert werden müsse.

Seit Freitag ist im Spital Grabs ein separates Zimmer bereit, in dem nur Abstriche bei Corona-Virus-Verdachtsfällen durchgeführt werden. Bild: Mareycke Frehner

In den letzten Tagen wurden in den drei RWS-Spitälern mehrere Verdachtsfälle untersucht. Einige wurden vom Hausarzt zugewiesen, andere meldeten sich telefonisch selbst. Im Spital Grabs gab es allein gestern Montagvormittag 15 telefonische Anfragen.

Personen, die direkt zum Spital kommen mit Verdacht auf eine Corona-Infektion werden mit einem grossen Plakat am Eingang informiert, dass sie das Spital nicht betreten, sondern die angegebene Telefonnummer wählen sollen. Sie würden dann vor dem Eingang abgeholt und direkt in das Zimmer geführt, in dem die Abstriche durchgeführt werden.