Weinlese 2020 war «klein aber fein»: Auf welche Rebsorten und Gemeinden sich die Werdenberger Ernte von 47'259 Kilo verteilt Ein Überblick über das Rebjahr und die Weinlese 2020 im Kanton St.Gallen zeigt: Die Erträge liegen bei den weissen wie bei den roten Sorten rund einen Viertel unter dem Durchschnitt der vergangenen Jahre. Heini Schwendener 24.11.2020, 05.00 Uhr

Weinlese 2020 im Kanton St. Gallen: Die geernteten Trauben kommen auf die Waage. Bild: PD

Der Gamser Markus Hardegger von der Fachstelle Weinbau am Landwirtschaftlichen Zentrum SG in Salez zieht eine durchzogene Bilanz vom Rebbaujahr und der Weinlese 2020 im Kanton St. Gallen. Das Ergebnis der Weinlese bezeichnet er als «klein aber fein». Denn die Erträge liegen bei den weissen wie auch bei den roten Sorten rund einen Viertel unter dem Durchschnitt der vergangenen Jahre.

Traubenernte: Ein Drittel sind Spezialitäten Neben den beiden Hauptsorten (Blauburgunder, Müller-Thurgau) werden im Kanton St. Gallen rund 30 weitere Rebsorten angebaut, Tendenz von Jahr zu Jahr steigend, heisst es in der Medienmitteilung der Fachstelle für Weinbau des Kantons. Diese weissen und roten Spezialitäten machen bereits einen Drittel der Traubenernte des Jahres 2020 aus. Erfreulich sei, dass der Anbau von krankheitstoleranten Rebsorten, sogenannten PIWI-Sorten, stetig ansteige. Sie würden zwar ebenfalls Pflanzenschutz brauchen, müssten aber weniger oft behandelt werden. Markus Hardegger von der Fachstelle Weinbau schreibt dazu: «Es ist wünschenswert, dass sich diese Sorten auf dem Markt mehr und mehr durchsetzen können.» (she)

Die Qualität der weissen Hauptsorte Müller-Thurgau (Riesling-Silvaner) liegt bei sehr guten 79 Öchslegrad. Die rote Hauptsorte, die Blauburgunder, erreichen erfreulich hohe 93 Öchslegrad.

Markus Hardegger schreibt in seiner Einschätzung:

«Die Konsumenten können sich auf fruchtige Weissweine und eher kräftige Rotweine freuen.»

Das Rebjahr 2020 war mit einem frühen Austrieb im April gestartet. Der Blühbeginn der Raben war extrem früh. Starke Gewitter im Sommer, teilweise mit Hagel, führten in mehreren Regionen zu kleineren bis mittleren Ertragsausfällen. Die feuchtwarme Witterung begünstigte verschiedene gefürchtete Pilzkrankheiten. Der frühe Vegetationsbeginn und der goldene September liess die Trauben zwei Wochen früher reifen als in den vergangenen Jahren.

Hier nun die Ernteerträge in den vier Werdenberger Weinbaugemeinden Wartau, Sennwald, Grabs und Sevelen.

Auf 24665 Kilo beläuft sich die Ernte in der Gemeinde Wartau in diesem Jahr. Die Rebsorte Blauburgunder macht davon 17447 Kilo aus, sie ist ertragsmässig sowie auch bezüglich der Anbaufläche (5,483 Hektaren) mit Abstand die Leaderin in der südlichsten der Werdenberger Rebbaugemeinden. Zwölf Rebsorten werden in der Gemeinde Wartau angebaut, sie erzielten eine Ernte von 325 Gramm je Quadratmeter. Die Hauptsorten erreichten folgende Öchslegrade: Blauburgunder 93; Müller-Thurgau 74,6; Chardonnay 88,9, Sauvignon blanc 84,0. Spitzenwerte im Wartau erreichten die Rebsorten Maréchal Foch und CAL 1-28 mit je 98 Öchslegraden.

Beginn der Rebenblüte Ende Mai 2020. Bild: PD

3210 Kilo der Grabser Gesamternte von 4310 Kilo entfallen auf die Rebsorte Blauburgunder. Diese Trauben hatten einen Öchslegrad von 90,6, Pinot gris erreichte 93,0 (879 kg Ernte) und Gewürztraminer 91,0 Öchslegrad (203 kg Ernte). Die Rebbaufläche für die drei Sorten auf dem Gebiet der Gemeinde Grabs beträgt 1,045 Hektaren.

Die grössten Ernteerträge in der Gemeinde Sennwald wurden mit den Rebsorten Blauburgunder (4893 kg), Seyval Blanc (2519 kg) und Gamaret (2027 kg) erzielt. Insgesamt betrug die Jahresernte aus den zwölf Rebsorten, die in der Gemeinde gedeihen, 17211 Kilo, das entspricht 390 Gramm je Quadratmeter Rebbaufläche. Blauburgunder Reben werden in Sennwald auf 1,446 Hektaren angebaut, es folgen Gamaret (0,49 Hektaren), Sauvignon Blanc (0,469 Hektaren) und Seyval Blanc (0,428 Hektaren). Die höchsten Öchslewerte erzielten in der Gemeinde Wartau die Rebsorte Léon Millot (94,0) Blauburgunder (93,0) und Sauvignon Blanc (91,6).

Pinot-Noir-Trauben im Herbst 2020. Bild: PD

Sevelen hat mit rund einer halben Hektare die kleinste Rebbaufläche der sechs Werdenberger Gemeinden. Baco noir wird erst seit kurzem auf einer Fläche von 0,35 Hektaren angepflanzt, daneben gibt es noch die Rebsorten Blauburgunder (0,1 Hektaren) und Johanniter (0,06 Hektaren). Die Ernte 2020 beläuft sich auf 1053 Kilo. Das ergibt einen Ertrag von 204 Gramm je Quadratmeter. Das mittlere Mostgewicht in Öchslegraden: Baco noir 79,0; Blauburgunder 86,0; Johanniter 76,0.