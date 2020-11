Weil Film-Festivals abgesagt werden: Kurzfilm über Pflege und Hospiz im Werdenberg ist online zu sehen

Die Buchser Jürg Mäder und Veronika Müller Mäder haben ein Online-Kino ins Leben gerufen. Ab Samstag zeigen sie darauf unter anderem ihren Kurzfilm «Stimme des Abends», welcher den Sweden Film Award für den besten Kurzdokumentarfilm gewann. Alexandra Gächter 04.11.2020, 09.00 Uhr

Der Film «Stimme des Abends» wird online gezeigt. Jürg Mäder

Der erste Lockdown im Frühling veranlasste die beiden Buchser Jürg Mäder und Veronika Müller Mäder, sich in Selbstisolation in das Haus Pflege und Hospiz Werdenberg zu begeben und über die Bewohner und das Personal einen Kurzfilm zu drehen. Daraus entstand der Film «Stimme des Abends» – eine poetische Hommage für Menschen in ihrem letzten Lebensabschnitt und für alle, die ihnen ein Leben in Würde ermöglichen.