Weil der Besitzer nicht ausfindig gemacht werden konnte: Der eingefangene Goldfasan hat eine Adoptiv-Familie gefunden Der Besitzer des in Buchs aufgefundenen Goldfasans hat sich noch nicht gemeldet. Dafür jemand anderes. Ein Geflügelliebhaber aus Buchs würde das junge Männchen gerne übernehmen. Alexandra Gächter 15.05.2020, 14.50 Uhr

Im Greifvogelpark wartet der Fasan auf seinen Lebensplatz. Bild: Robert Kucera

Zunächst tönte es nach einem Happy-End: Der Greifvogelpark Buchs konnte den Goldfasan einfangen, der sich am Donnerstag in die Landi verirrte. Doch im Greifvogelpark kann der Fasan nicht bleiben. Als gezüchtetes Ziergeflügel ist er in der hiesigen Wildnis nicht heimisch, und der Tierschutz nimmt in der Regel nur Haustiere auf. Für das Tier verantwortlich ist sein Besitzer, doch der hat sich noch nicht gemeldet.