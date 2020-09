Weil das Spital Altstätten geschlossen wird: Szenario für eine Aufstockung des Spital-Neubaus in Grabs steht Bei einer Schliessung der Spitäler in Walenstadt und Altstätten kann in Grabs modular erweitert werden. Dies wurde von der Spitalregion aufgrund der Strategie des Verwaltungsrates der St.Galler Spitalverbunde schon frühzeitig so festgelegt. Thomas Schwizer 17.09.2020, 14.43 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Neubau des Spitals Grabs wird am kommenden Wochenende bezogen. Gleichzeitig sind die Abklärungen für eine allfällige Erweiterung nach einer Schliessung der Spitäler Altstätten und Walenstadt bereits im Gange. Bild: Corinne Hanselmann

Noch ist die erste Neubauetappe im Spital Grabs nicht bezogen. Und schon steht gemäss Strategie des Verwaltungsrates der St. Galler Spitalverbunde fest, dass hier spätestens bis im Jahr 2017 ausgebaut werden muss.

Der Grund dafür ist: Der St. Galler Kantonsrat hat am Mittwoch beschlossen, neben drei weiteren kantonalen Spitälern auch das Spital Altstätten zu schliessen. Dieses Spital gehört zusammen mit den Standorten Grabs und Walenstadt zur Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland (RWS).

Rechtzeitig genügend Kapazitäten im Spital Grabs schaffen

Die Akutgeriatrie würde dann vom Spital Altstätten ins Spital Grabs verlegt. Die Spitalregion RWS schreibt auf Anfrage des W&O:

«Zu diesem Zeitpunkt werden in Grabs ausreichend Kapazitäten für die Geriatrie vorhanden sein.»

Für einen Entscheid über eine Schliessung des Spitals Walenstadt hat der Kantonsrat eine Frist von zwei Jahren eingeräumt. In dieser Zeit kann die Region zusammen mit den Kantonen Graubünden und Glarus eine neue Trägerschaft für dieses Spital prüfen. Kommt diese zustande, würde das Spital Walenstadt aus der Spitalregion RWS ausscheiden.

Der Neubau in Grabs kann modular aufgestockt werden

Spitalbauten brauchen eine jahrelange Vorlaufzeit. Das zeigt sich beim Neubau des Spitals in Grabs, dessen erste Etappe mit dem Bezug des neuen Traktes am kommenden Wochenende abgeschlossen ist. Im Jahr 2026 sollen sämtliche drei Neubauetappen in Grabs abgeschlossen sein.

Seit der Lancierung der Spitalstrategie durch den Verwaltungsrat der Spitalverbunde prüft die Spitalregion RWS, wie die bauliche Entwicklung optimal angepasst werden könnte, teilt sie auf Anfrage des W&O mit. Das nötige Land dafür stehe in Grabs zur Verfügung und gehöre bereits der Spitalregion. «Für einen weiteren Ausbau würde der Neubau modular aufgestockt», heisst es weiter.

Aufstockung um 32 oder 64 Betten ist möglich

Je nach Bedarf sei eine Erweiterung um 32 oder 64 Betten möglich. Beim Aufstockungsszenario werde die noch nicht klare Situation in Walenstadt berücksichtigt.

Denn sollte auch dieses Spital wegfallen, wäre der Platzbedarf in Grabs noch deutlich grösser. Dann wird gemäss dem Szenario der Spitalverbunde in Grabs ein Bedarf von 60 zusätzlichen Betten aufgeführt.

Rekrutierung für Spital Walenstadt bleibt schwierig

Als die Geburtshilfe Ende Januar 2019 vom Spital Walenstadt innerhalb der Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland (RWS) an den Spitalstandort nach Grabs verlegt wurde, war der Aufschrei im Sarganserland gross.

Die weiter anhaltende Unsicherheit zur Zukunft des Spitals Walenstadt verschärft die Personalsituation. Bild: Ralph Ribi

Gleichzeitig gab die Spitalregion RWS damals bekannt, dass die Operationstätigkeit in Walenstadt reduziert werden müsse. Beide Massnahmen wurden damals mit dem Mangel an Fach- und Operationspersonal begründet.

Keine Szenarien für Abbau in Walenstadt, aber ...

Der Personalbereich bildet auch weiter eine Herausforderung für die Spitalregion RWS. Es gebe keine Szenarien für einen weiteren Leistungsabbau am Spital Walenstadt, wurde am Donnerstag auf Anfrage des W&O betont. Gleichzeitig bestätigte die Spitalregion, dass die Unsicherheit betreffend der Zukunft des Spitals im Sarganserland die Schwierigkeiten bei Rekrutierungen verschärfe, die wegen des Fachkräftemangels ohnehin bestehen.

Im Februar dieses Jahres bekräftigte Stefan Lichtensteiger, CEO der Spitalregion RWS, dass man das Spital Walenstadt bis 2027 als Grundversorgungs-Standort betreiben wolle. Dann soll das Spital gemäss Strategie des Verwaltungsrates geschlossen werden.

Was geschieht aber, wenn in Walenstadt schon vorher offene Stellen nicht mehr besetzt und Vakanzen nicht mehr ausgeglichen werden können? Die Spitalregion RWS antwortet schriftlich:



«Wenn in einem Bereich nicht mehr genügend Fachkräfte rekrutiert werden können, muss dieser Sachverhalt situativ beurteilt werden.»

Oberste Prämisse sei «die Patientensicherheit und die Sicherstellung der 24-Stunden-Grundversorgung», wird betont.

Kanton stärkt die Eigenkapitalbasis

Mit einem Minus von 12,2 Millionen Franken fiel das Halbjahres-Ergebnis 2020 der Spitalregion RWS, vor allem auch wegen der Auswirkungen des Operations- und Behandlungsverbotes während des Corona-Lockdowns, deutlich schlechter aus als budgetiert war. Zusätzlich zu den Folgen der Coronakrise fallen Neubaukosten in Grabs an und die Zukunft des Spitals Walenstadt, das 2018 ein Minus von 6,2 Millionen Franken geschrieben hat, ist noch ungeklärt.

Um die Eigenkapitalbasis dieser Spitalregion zu stärken, hat der St. Galler Kantonsrat gestern Donnerstag insgesamt 32 Millionen Franken Kontokorrent- und Baudarlehen in Eigenkapital umgewandelt.

«Aus heutiger Sicht» reichen die Eigenmittel aus

Reicht dies? Dazu schreibt die Spitalregion RWS: «Gemäss den vorliegenden Planungsrechnungen sollten aus heutiger Sicht diese Massnahmen zur Stärkung des Eigenkapitals der Spitalregion ausreichen, damit keine weiteren Kantonsbeiträge notwendig werden. Mit den Stärkungsmassnahmen wird eine Eigenkapitalquote von 15 Prozent angestrebt.»

Dies gelte auch bei einer allfälligen Aufstockung im Spital Grabs. Der Baukredit von 85 Millionen Franken für das Spital Altstätten wurde vom Kantonsrat gestern «gestrichen». Ausserdem würden, bei einem Ausscheiden von Walenstadt, dort in den nächsten Jahren keine Erneuerungskosten für die Spitalregion RWS anfallen. So stünden finanzielle Mittel für einen Ausbau am Spitalstandort Grabs bereit.