Weihnachtsmarkt Kinder helfen Kindern: Erfolgreicher Sternenmarkt in Frümsen Mit dem Verkauf von selbst erstellten Artikeln unterstützten Schulkinder das Kinderhilfswerk Unicef. Es wurde die stattliche Summe von 2266 Franken erzielt. 19.12.2021, 18.03 Uhr

Reges Interesse und grosse Kauflust am Weihnachtsmarkt für einen guten Zweck. PD

Die Kinder der 1. und der beiden 2./3. Klassen führten am Mittwoch, 15. Dezember, vor dem Schulhaus Frümsen einen Weihnachtsmarkt durch. Sie unterstützen damit das Kinderhilfswerk Unicef und haben im Rahmen der Aktion «Sternenwochen – Kinder helfen Kindern» im Unterricht die Situation der Kinder in anderen Ländern und auf anderen Kontinenten kennen gelernt.

Diese Informationen verarbeiteten sie auf Plakaten, die am Abend ebenfalls ausgestellt waren und studiert werden konnten. Es wurde damit ein Bewusstsein geschaffen, wie es anderen Kindern auf der Welt geht, unter welchen Umständen sie leben und dass es gar keine Selbstverständlichkeit ist, zur Schule gehen zu können. Gleichzeitig wurde seit den Herbstferien intensiv an den Produkten gearbeitet, welche für den Verkauf vorgesehen waren.

Die Auswahl am Weihnachtsmarkt war gross. PD

Da entstanden Engel in allen Variationen, Windlichter, Weihnachtskugeln aus Draht, verzierte Zündholzschachteln, selbstgebackene Guetsli-Sterne, diverse Tannenbäume und Sterne aus Wolle, Filz und Papier, Girlanden aus Sternen, Geschenkanhänger und Karten mit verschiedensten Motiven.

Stattliche Summe von 2266 Franken eingenommen

Am Abend strömten dann die Familien auf den Platz vor dem Schulhaus, bewunderten die stimmungsvoll gestalteten Marktstände, lauschten den Liedern des Kinderchores, liessen sich mit Punsch bewirten und kauften kräftig ein. Die Kinder rechneten die Einkäufe zusammen, nahmen das Geld ein und gaben das Rückgeld heraus. Sie waren sichtlich stolz auf die Einnahmen, welche am Schluss des Abends die stattliche Summe von 2266 Franken erreichten. Dieses Geld kommt vollumfänglich dem Unicef-Projekt «Back to School – Zugang zu Bildung für alle Kinder» zugute. (pd)