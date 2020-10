Wegen steigender Zahl von Covid-19-Patienten mit Intensivpflege: Kapazitäten am Spital Grabs werden ausgebaut Weil mehr Covid-19-Patienten Intensivpflege benötigen, stehen im Spital Grabs ab Montag drei zusätzliche Intensivbetten zur Verfügung. Schrittweise ist ein Ausbau von dann 10 auf neu maximal 16 Intensivpflegeplätze möglich. Thomas Schwizer 23.10.2020, 15.48 Uhr

Ab Montag stehen im Spital Grabs zehn statt sieben Intensivpflegebetten mit Beatmungsmöglichkeit bereit. Bild: Doris Lippuner

Die positiven Covid-19-Tests liefern täglich neue Rekorde. Schweizweit wurden am Freitag 6634 neue Fälle gemeldet – mehr als ein Viertel der Tests war positiv. 381 neue Fälle gab es im Kanton St. Gallen, 24 im Werdenberg, gar 42 in Liechtenstein.

Doppelt so viele in Intensivpflege wie in der ersten Welle

Mit der von den Fachleuten erwarteten zeitlichen Verzögerung schlagen sich die massiv gestiegenen Infektionszahlen nun auch in Form von mehr Coronapatienten nieder, die Spitalpflege brauchen.

Auf der Intensivpflegestation im Spital Grabs wurde am Montag erst ein Covid-19-Patient betreut, am Freitag waren es bereits vier. Zum Vergleich: In der ersten Coronawelle im vergangenen Frühjahr waren es maximal zwei. Am Freitag wurden in Grabs weitere Intensivpflegebetten eingerichtet, um Kapazität für mehr Intensivpatienten zu schaffen.

Bei Intensivpflegeplätzen nahe an der Kapazitätsgrenze

Weil der Normalbetrieb weiter läuft – anders als bei der ersten Coronawelle im Frühling – werden nun auch Intensivpflege-Kapazitäten für andere Patientinnen und Patienten benötigt. Deshalb gerät das Spital Grabs zunehmend an die Kapazitätsgrenze.

Neu gilt auch eine Maskenpflicht für Patienten Der Kanton Thurgau und die Spital Thurgau AG als Betreibergesellschaft haben wegen des starken Anstiegs der Covid-19-Fallzahlen mit Wirkung ab 23.Oktober ein grundsätzliches Besuchsverbot für die öffentlichen Spitäler erlassen.

In den drei Spitälern der Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland (SRRWS) – Altstätten, Grabs und Walenstadt – gilt im Wesentlichen noch immer die Besuchsregelung, die nach dem Abflauen der ersten Coronawelle seit 19. Juni dieses Jahres gilt. Allerdings wurde sie in den vergangenen Tagen insofern verschärft, dass neu auch für die Patientinnen und Patienten eine Schutzmaskenpflicht gilt. Wenn sie ihr Spitalbett verlassen müssen sie eine Maske tragen, wie Mediensprecherin Andrea Bachmann auf Anfrage des W&O sagt.

Für alle Besucherinnen und Besucher sowie alle Mitarbeitenden gilt auf dem Spitalareal eine Schutzmaskenpflicht. Wer erkältet ist oder sonstige Anzeichen für eine Erkrankung hat, darf das Spital nicht betreten. Die Besuchsdauer beträgt maximal 30 Minuten, es sind höchstens zwei Besucherinnen und Besucher pro Zimmer erlaubt.

Um im Fall eines Infektionsfalls nachvollziehen zu können, wer zu Besuch war, müssen alle Besucherinnen und Besucher am Empfang ihre Kontaktdaten angeben. Eine allfällige Verschärfung dieser Besuchsregelung würde rechtzeitig kommuniziert. (ts)

Der Kanton St.Gallen hat am Freitag aufgrund der gestiegenen Covid-19-Hospitalisationen die Auslastung der kantonalen Spitäler nur noch als ausreichend bezeichnet, vor Wochenfrist lautete das Urteil noch «gut».

Um Kapazitäten für eine weitere Zunahme der Intensivpflegefälle zu schaffen, hat die Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland (SRRWS) damit begonnen, im Spital Grabs eine zweite Intensivpflegestation einzurichten.

Maximal sind 16 Plätze für Intensivpflege möglich

Vorerst wurde die Infrastruktur für drei zusätzliche Betten mit Beatmungsmöglichkeit aufgebaut und die Einsatzplanung des notwendigen Fachpersonals erledigt. Ab Montag stehen die zusätzlichen Intensivpflegebetten zur Verfügung, schreibt Mediensprecherin Andrea Bachmann. Damit stehen hier vorerst zehn statt bisher sieben Intensivplätze (IP) zur Verfügung.

In Grabs befindet sich die einzige Intensivpflegestation an kantonalen Spitälern neben dem Kantonsspital St. Gallen.

Neben dem Kantonsspital St.Gallen (Bild) stehen einzig im Spital Grabs Intensivbetten zur Verfügung. Bild: Arthur Gamsa

Maximal 16 IP-Betten sind in Grabs möglich. Mehr könnten hier aus Gründen der Infrastruktur und der personellen Ressourcen nicht realisiert werden, führt Bachmann aus. Sollte das nicht ausreichen, müssten Intensiv-Patienten in andere Intensivstationen verlegt werden, stellt Bachmann fest. Dafür laufe eine schweizweite Koordination, es gebe auch bereits Überlegungen für Ausweichspitäler.

Personelle Ressourcen müssen abgezogen werden

Während des Lockdown ab Mitte März bis Anfang Juni mussten die Spitäler nicht dringende Operationen verschieben, um Kapazitäten für die befürchtete Zunahme schwerer Covid-19-Erkrankungen zu schaffen. Nach dem Ende des Notfall-Betriebs ist auch in den SRRWS-Spitälern Grabs, Walenstadt und Altstätten wieder der Normalbetrieb hochgefahren worden.

Wegen der Konzentration von Fachkräften in der Intensivstation in Grabs sind Verschiebungen bei bereits geplanten Operationen möglich. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Seither gab er hier keine Einschränkungen. Die seit dieser Woche steigende Bettenbelegung durch Covid-19-Patienten auf der Intensivpflegestation in Grabs hat nun erste einschränkende Auswirkungen. Es müssten weitere Kapazitäten für Intensivbetten aufgebaut werden, wie es bereits im Frühjahr gemacht wurde, schreibt die Spitalregion.

Intensivbetten bedingen Konzentration von Personal

Der Engpass sei dabei nicht in erster Linie die Infrastruktur, sondern das Pflegefachpersonal. «Das hat zur Folge, dass Anästhäsiepersonal aus dem operativen Bereich aller drei Standorte abgezogen werden muss, um die zusätzlichen Intensivbetten in Grabs zu betreiben», teilt Bachmann mit.

Deshalb werde es Einschränkungen bei den Operations-Kapazitäten geben. Konkret wird an jedem der drei Spitalstandorte je ein Operationssaal geschlossen. Sie schreibt:

«Dies führt dazu, dass bereits geplante Operationen neu priorisiert werden müssen, weshalb Verschiebungen nicht mehr ausgeschlossen werden können.»