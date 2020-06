Wegen Corona: Für die Musikgesellschaft Sennwald kam es wirklich «mol anderscht» - die Musikanten schauen aber trotzdem nach vorne Am Dienstag, 30. Juni, um 19.45 Uhr, findet bei der Primarschule Haag ein Platzkonzert der Musikgesellschaft Sennwald statt. Nur zweimal konnten die Musikanten dafür proben. Alexandra Gächter 29.06.2020, 15.13 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der erste öffentliche Auftritt der Musikgesellschaft Sennwald nach der Coronazeit war das Platzkonzert vergangene Woche beim EW Sennwald. Bild: PD

Trotz der kurzen Vorbereitungszeit wollte die Musikgesellschaft Sennwald ihre Platzkonzerte im Sommer nicht absagen. Aus demselben Grund fand auch bereits am 23. Juni beim EW Sennwald ein Platzkonzert statt. «Wir denken, dass das der richtige Weg ist, das gesellschaftliche Leben wieder anzukurbeln. Auch wir wollen unseren Beitrag dazu leisten», sagt Dirigent Roland Wohlwend.

Absage der Unterhaltung war «sehr bitter»

Vor der Coronazeit weilte Dirigent Roland Wohlwend im Ausland. Sein Stellvertreter bereitete die Musikgesellschaft fünf Monate lang auf den Unterhaltungsabend Ende März vor. Weil auch die Jugendmusik projektmässig eine Stellvertretung hatte, eine neue Website sowie andere Neuerungen durchgeführt wurden, stand der Unterhaltungsabend unter dem Motto: «Musikgesellschaft Sennwald mol anderscht».

Und es kam wirklich anders. Zwei Wochen vor dem Unterhaltungsabend wurde der Lockdown ausgerufen. Roland Wohlwend:

«Für uns war das sehr bitter.»

Die Musikgesellschaft Sennwald beschloss, ihre Unterhaltung in einer kleineren Form Ende September durchzuführen. Davon sieht der Verein nun ab. «Wir wussten damals nicht, wann wir wieder proben können. Nach den wenigen Proben, die wir bis jetzt durchführen durften, stehen bereits die Sommerferien an.»

Zehn Wochen Vorbereitungszeit

Ein Teil des musikalischen Unterhaltungsprogramms fliesst in die Platzkonzerte ein. Der andere Teil wird nächstes Jahr an der Unterhaltung aufgeführt. «Gewisse Stücke gehören einfach in einen Saal», so Wohlwend. Die Unterhaltung nächstes Jahr wird bereits Ende Februar stattfinden. «An Auffahrt findet das Eidgenössische Musikfest in Interlaken statt. Die Auffahrt ist nächstes Jahr sehr früh und wir benötigen zehn Wochen Vorbereitungszeit», begründet Wohlwend das früh angesetzte Unterhaltungsdatum.

Das Eidgenössische Musikfest kompensiert sozusagen den verpassten Kreismusiktag in Flums vom 20. Juni. Weil man wegen des Lockdowns nicht proben konnte, wurde er abgesagt. Ebenfalls musste die Jugendmusik Sennwald auf das Jugendmusiktreffen des Kantonalen Blasmusikverbandes Ende Juni verzichten. Trübsal geblasen wird deshalb nicht. «Wir schauen nach vorne. Auch wollten wir unsere Platzkonzerte im Sommer nicht reduzieren. Möglicherweise hat es etwas weniger Besucher als sonst. Wir haben aber auch Freude daran, wenn die Anwohner ihre Fenster öffnen und von zu Hause aus zuhören.»

Bereits am Dienstag, 30. Juni, um 19.45 Uhr, findet bei der Primarschule Haag das nächste Platzkonzert der Musikgesellschaft Sennwald statt. Bild: PD

Auch während des Lockdowns hat die Musikgesellschaft Sennwald das Beste aus der Situation gemacht. «Um die Motivation der Musikanten aufrechtzuerhalten, erhielten sie neue Stücke zum Proben. Zudem haben sich 35 Personen der Musikgesellschaft 20 Sekunden beim Spielen eines Stücks gefilmt. Die Kurzvideos wurden zusammen geschnitten und online publiziert. So entstand ein mehrminütiges Online-Konzert für die Bevölkerung – quasi als Ersatz für die abgesagte Musikunterhaltung.»

Hinweis: Weitere Platzkonzerte finden am 25. August (Primarschule Sax), 1. September (Rathaus Frümsen) und 8. September (Feuerwehrdepot Salez) je um 19.45 Uhr statt.