Nach nur einem Jahr verlässt Stéphane Nater den FC Balzers wieder. Der 37-Jährige geht in die Promotion League zu YF Juventus. In seiner Zeit beim FC St.Gallen - von 2012 bis 2014 - war Nater einer der besten Spieler in den Reihen der Ostschweizer.

06.07.2021, 11.55 Uhr