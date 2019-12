Wechsel in der Scharleitung von Jungwacht und Blauring Buchs/Grabs Mit dem neuen Jahr gibt es einige Veränderungen im Team von Jungwacht und Blauring Buchs/Grabs. Schweren Herzens verabschiedet man sich sowohl von Blauring-Präses Katrin Jucker (Ninsha) als auch von den beiden Scharleitern Fabian Erkki Sabljo und Michèle Hanselmann. 26.12.2019, 15.31 Uhr

Veränderte Zusammensetzung im Team von Jungwacht und Blauring Buchs/Grabs: Katrin Jucker, Mara Wehrli Sieber, Michèle Hanselmann, Livia Cristoforetti, Florentin Berger und Fabian Erkki Sabljo. Bild: PD

(PD) Alle drei haben den Verein in den letzten Jahren tatkräftig unterstützt und haben viel Engagement und Kreativität eingebracht. Als neue Blauring-Präses konnte man Mara Wehrli Sieber gewinnen, welche einst ebenfalls Leiterin des Blauring Buchs/Grabs gewesen ist. In die Fussstapfen der Scharleiter treten Florentin Berger und Livia Cristoforetti. Beide sind schon seit längerem Leiter in den Vereinen tätig und somit würdige Nachfolger.