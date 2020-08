Wechsel in der Leitung der W&O-Redaktion: Auf Thomas Schwizer folgt Armando Bianco Thomas Schwizer, Leiter der W&O-Redaktion sowie Geschäftsführer der Buchs Medien AG in Personalunion, wird per Ende Dezember 2020 auf eigenen Wunsch pensioniert. Der 62-Jährige stand seit 2006 an der Spitze von Verlag und Redaktion. 14.08.2020, 17.28 Uhr

W&O-Redaktionsleiter Thomas Schwizer wird per Ende Dezember 2020 auf eigenen Wunsch pensioniert. Bild: Urs Bucher

Thomas Schwizer prägte den W&O nicht nur mit seinen profunden Kommentaren zum politischen und gesellschaftlichen Geschehen in der Region. Sondern vor allem auch mit seinem akribischen Wissen über deren Bewohnerinnen und Bewohner. Schwizers ausgezeichnetes Netzwerk stand am Anfang unzähliger Artikel, die in den vergangenen Jahren im W&O erschienen sind.

Armando Bianco übernimmt am 1. Januar 2021 die Redaktionsleitung des W&O. Bild: Urs Jaudas

An seiner Stelle wird per 1. Januar Armando Bianco die Redaktionsleitung übernehmen. Der 46-Jährige lebt mit seiner Frau und zwei Kindern in Bad Ragaz. Er kennt die Region aus dem Effeff, arbeitet Bianco doch schon seit 20 Jahren für die Redaktion. In den letzten Jahren übernahm er als Blattmacher zunehmend publizistische Verantwortung für die Online- und Printausgabe der Zeitung. Bianco wird künftig von der Geschäftsführung der Buchs Medien AG entlastet.

Als Delegierter des Verwaltungsrats übernimmt diese Funktion Urs Bucher. CH Media bedankt sich bei Thomas Schwizer schon heute für seine grossen Verdienste und wünscht Armando Bianco für seine neue Aufgabe nur das Beste.