Entlang von Gewässern durch drei Länder: Es gibt mehrere Varianten für eine schöne Velotour zum Illspitz

Das Ziel erreicht man am einfachsten über den Rheindamm, unwesentlich länger ist die Tour über das Ruggeller Riet, merklich länger über Mauren, Tisis, Nofels und Feldkirch. Und wer sich sportlich fordern möchte, nimmt den Schellenberg in Angriff.

Heini Schwendener 29.07.2020, 14.44 Uhr

Am Illspitz mündet die Ill (rechts) in den Rhein. Hier kann man die Füsse abkühlen, bevor die Rückfahrt beginnt. Bilder: Heini Schwendener

Der Rheindamm zwischen Sargans und St. Margrethen ist ein rund 40 Kilometer langes polysportives Freizeitgelände. Nutzen wir ihn also für eine Velotour von Buchs an den Illspitz im Vorarlberg. Dorthin, wo die Ill, die im Silvrettagebiet entspringt, schliesslich in den Rhein mündet. Allerdings nicht ohne kurz davor die Staustufe des im Jahr 2014 in Betrieb genommenen Kraftwerks Illspitz zu durchlaufen. Beim Illspitz kann man schön picknicken und sogar bräteln. Und schliesslich im kühlen Wasser der Ill-Mündung die müden Beine wieder fit machen für die Rückfahrt ins Werdenberg.

Blick auf Eschen mit den Kreuzbergen im Hintergrund. Beim Vogelparadies Birka in Mauren kann man sich stärken. Ab einer kleinen Brücke beim Egelsee befährt man Territorium der Republik Österreich. Das Naturschutzgebiet Egelsee auf Vorarlberger Boden. Die Altstadt von Feldkirch ist immer einen Besuch wert. Die Obere Burg Schellenberg. Auf diesem Felskopf siedeln Menschen bereits seit der Jungsteinzeit. Vom Hinteren Schellenberg geht es in rasanter Fahrt über die Grenze ins Vorarlberg dem Ziel Illspitz entgegen. Zwei Werdenbergerinnen und ein Liechtensteiner treffen sich auf einer der Illbrücken in Österreich. Das 2014 eröffnete Kraftwerk Illspitz, rechts am Bildrand sieht man den Rhein. Die Rast am Illspitz ist verdient, hier kann man Bräteln und sich die Beine im frischen Wasser abkühlen. Bei der Rheinbrücke Oberriet geht es zurück in die Schweiz. Schloss Blatten in Oberriet, vielleicht das Ziel einer nächsten Velotour? Im Gebiet Schluch geht es vorbei an einer alten Staustufe des Binnenkanals.

Eine Velotour zum Illspitz führt entlang verschiedener Gewässer. Vor allem ist es eine Tour mit vielen Varianten, gemächlich mit der Familie (rund 40 Kilometer) bis hin zur sportlichen Tour über den Schellenberg.



Der einfachste und schnellste Weg zum Illspitz führt über die Rheindämme auf Schweizer, Liechtensteiner und Vorarlberger Seite. Man radelt, selten allein auf dieser Strecke, gemütlich auf der einen Talseite das Rheintal hinab und auf der anderen Seite wieder hinauf. Wem das zu eintönig ist, kann bei jeder Rheinbrücke die Seite wechseln, eine Dreiländertour gibt es alleweil – wie auch bei den übrigen drei Optionen.

Unser heutiges Ziel: Der Illspitz mit dem gleichnamigen Kraftwerk. Hier fliesst die Ill in den Rhein (Hintergrund).

Ein landschaftliches Bijou ist das Ruggeller Riet. Wir fahren also spätestens bei Sennwald hinüber ins Ländle und nehmen die reizvolle Route vorbei am Bangshof unter die Räder. Speziell ist, wenn man auf dem Feldweg in einem Miniwäldchen plötzlich zum «Grenzhäuschen» gelangt. Wie wär’s danach mit einer Stärkung in einem Restaurant in Bangs? Achtung, wir sind nun im Euroland. Von Bangs geht es entweder zum Rhein und weiter zum Illspitz oder nach Nofels und durch das Waldgebiet Rote Au entlang der Ill zu unserem Ziel.

Ein Feldsträsschen führt zum Grenzübergang im Ruggeller/Bangser Riet. Über der Brücke sind wir im Euroland.

Die Liechtensteiner Rheintalroute (Nr. 35) von Sargans bis Altstätten führt über Vaduz, Schaan, Eschen, Mauren nach Tisis und zum Illspitz. Sie ist durchgehend gut markiert. Ein erster Höhepunkt ist ein idyllisches Naturjuwel: der Egelsee, auf der Landesgrenze im Riet zwischen Mauren und Tisis. In ihm spiegelt sich mitunter der lange Rücken des Schellenbergs. In Tosters lohnt sich ein Abstecher durch die kleine Schlucht direkt in die schmucke Altstadt von Feldkirch. Danach geht es der Ill entlang bis zum Illspitz.

Das Naturschutzgebiet Egelsee auf der Grenze zwischen Mauren und Feldkirch Tisis. Im Hindergrund der Schellenberg, der sich für eine sportliche Variante dieser Velotour eigenet.

Wem unsere Velotouroptionen 1 bis 3 zu wenig sportlich sind, oder wer ohnehin mit dem E-Bike unterwegs ist, kann von Bendern aus über Schellenberg und Hinterer Schellenberg nach Nofels und von dort zum Illspitz radeln. Als Belohnung für den schweisstreibenden Aufstieg gönnt man sich einen kurzen Abstecher zur Oberen Burg Schellenberg. Dieser Felskopf wurde bereits seit der Jungsteinzeit als Siedlungsplatz genutzt. Es gibt einen schönen Grillplatz.

Die Obere Burg Schellenberg ist auf der sportlichen Velotour einen kurzen Abstecher wert.

Die Rückfahrt vom Illspitz führt uns zuerst kurz weiter rheinabwärts bis nach Meiningen, dann über den Rhein nach Oberriet und von dort entweder entlang des Rheins oder aber entlang des Rheintaler und Werdenberger Binnenkanals zurück nach Buchs.