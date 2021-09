Was macht eigentlich ... «Pädagogik liegt mir am Herzen»: Nadja Räss, frühere Intendantin der Klangwelt Toggenburg, arbeitet in einer Hochschule Der W&O lanciert eine neue Rubrik unter dem Titel «Was macht eigentlich...». Darin wirft die Redaktion jede Woche einen Blick in das Leben von Menschen aus der Region, die früher oft im Rampenlicht der Öffentlichkeit standen, dann aber einen Schritt zurückgetreten sind; sei es wegen Pensionierung, Wegzug oder beruflichen bzw. persönlichen Veränderungen. Den Auftakt macht «Jodelkönigin» Nadja Räss, die lange Zeit im Toggenburg aktiv war. Adi Lippuner Jetzt kommentieren 15.09.2021, 05.00 Uhr

Standbein in der Innerschweiz: Nadja Räss, frühere Intendantin Klangwelt Toggenburg. Bild: PD

Sie war bis 2018 Intendantin der Toggenburger Klangwelt und wechselte im Herbst des gleichen Jahres als Dozentin für Jodel an die Hochschule in Luzern. Parallel dazu übernahm sie die Gesamtleitung des Studienbereichs Volksmusik. Die gebürtige Einsiedlerin fühlt sich in Luzern mit ihren vielseitigen Aufgaben äusserst wohl. Der Jodelgesang begleitet die ausgebildete Sängerin seit ihrer frühesten Kindheit und dank der Zusammenarbeit mit namhaften Schweizer Musikgrössen bringt sie immer wieder neue, aber auch traditionelle Formen des schweizerischen Jodels auf die Bühne.

Jüngstes Projekt ist die Entwicklung eines neuen Programms, zusammen mit drei jungen Sängerinnen. Aufgeführt wird dieses dann ab Oktober in der freien Natur und in der Klosterkirche in Einsiedeln. Geht es um die Aufgaben an der Hochschule Luzern, verrät Nadja Räss, dass der vor drei Jahren begonnene Prozess ständig weiter läuft.

«Ganz besonders die Pädagogik, also das ‹wie gebe ich mein Wissen weiter›, liegt mir sehr am Herzen.»

Der Jodelgesang begleitet die ausgebildete Sängerin seit ihrer frühesten Kindheit Bild: Archiv

Gerne auf dem E-Bike oder in der Küche

Nadja Räss wohnt in Einsiedeln, hat aber dank ihres Partners auch ein Standbein in Luzern. Und wenn die leidenschaftliche Jodlern, die ihr grosses Hobby zum Beruf machen konnte, ihre Freizeit geniesst, macht sie das mit Bewegung in der freien Natur, ist auf dem neu angeschafften E-Bike unterwegs oder kocht für ihren Partner, für sich selbst und gerne auch für Gäste.

Dank zahlreicher Freundschaften ist die Jodlerin auch weiterhin mit dem Toggenburg verbunden.

«Für mich waren die Aufgaben rund um die Klangwelt und die Kontakte mit den Menschen ein wichtiger Teil meines Lebens. Ich durfte viele Erfahrungen sammeln und denke gerne an diese Zeit zurück.»