Was macht eigentlich... «Lernen hat mich immer fasziniert»: Alois Ebneter, ehemaliger Gemeindepräsident in Alt St. Johann, engagiert sich vielseitig Alois Ebneter war bis Ende 2009 Gemeindepräsident in Alt St. Johann. Nach seiner Abwahl, und dies nach 17 Jahren im Amt, zog das Ehepaar 2013 nach St.Gallen und der ehemalige Lehrer setzte auf Weiterbildung. Adi Lippuner Jetzt kommentieren 05.10.2021, 12.01 Uhr

Alois Ebneter lebt seit 2013 in St. Gallen. Bild: PD

Englisch lernen, dann das Studium «Museumsarbeit» an der HTW in Chur und als jüngstes Projekt noch die Ausbildung zum Kontemplationslehrer via integralis sind Alois Ebneters Weiterbildungsschwerpunkte der vergangenen Jahre.

Zusammen mit Urs Schärli gründete er den Museumsverband St.Gallen (Musa) und stand diesem ein paar Jahre vor. Aktive Arbeit in Museen, unter anderem im historischen Museum, aber auch Projekte für Schüler und Jugendliche standen auf dem Programm.

Er hütet Enkel in Grabs und geht gerne wandern

Schon während seiner Zeit im Obertoggenburg waren ihm sportliche Aktivitäten in den Bergen wichtig, «heute ist es das Wandern, vor allem auf historischen Wegen wie beispielsweise der Via Spluga». Nicht zu vergessen das Engagement für die Enkel, «die hüten wir regelmässig und sind deshalb auch oft in Grabs».

Auch das Engagement in der ökumenischen Gemeinde Halden macht Alois Ebneter viel Freude. «Wir bieten auch interreligiöse Aktivitäten an und sind insgesamt eine lebendige Gemeinschaft», so seine Erklärung. Durch die Einschränkungen wegen Corona habe es auch neue Aktivitäten wie «Segen vom Kirchturm» gegeben.

«Wir sind angekommen»

Und weil in St.Gallen kulturell sehr viel geboten wird und Singen eine Passion ist, macht Alois Ebneter beim Chorprojekt St.Gallen mit und befasst sich seit einiger Zeit auch mit Jodeln.

Insgesamt fühlt sich das Ehepaar Ebneter wohl in St.Gallen, «wir sind angekommen, leben nur wenige Busminuten vom Zentrum entfernt, aber in einer herrlichgrünen Umgebung».