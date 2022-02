Die Gamserin Andrea Kehl war einst Fussballerin

«Was macht eigentlich ...» Andrea Kehl war erst Fussballerin – heute interessiert sich die Gamserin für Dekoartikel W&O-Serie: Was macht eigentlich Andrea Kehl, die ehemalige Nati-A-Spielerin? Alexandra Gächter 16.02.2022, 05.00 Uhr

Nachdem Andrea Kehl in der höchsten Fussball-Liga schweizweit alles gewann, verabschiedete sie sich vom Spitzensport. Bild: PD

Die 31-jährige Andrea Kehl denkt sehr gerne an die Zeit zurück, in der sie als Fussballerin beim FC Zürich und bei den Grasshoppers unter Vertrag war. «Ich konnte viel lernen, auch menschlich. Mit Stolz und Dankbarkeit blicke ich heute zurück. Vor allem auf meine Eltern, welche mich ohne jede Zweifel immer unterstützten», sagt sie.

Andrea Kehl wuchs in Gams auf und startete ihre Fussballkarriere beim FC Gams. Von 2007 bis 2008 absolvierte sie die KV-Ausbildung für Sporttalente an der H&T in Chur und wechselte danach an die United School of Sports, weil sie beim FCZ den Sprung in die Nati A schaffte. Aufgrund dieser Veränderung zog sie nach Zürich.

Teilnahme an der Champions League war sehr schöne Erfahrung

Zu den grössten Erfolgen gehören mehrmalige Siege der Schweizer Meisterschaft sowie das Double mit dem FCZ.

«Auch die Teilnahme in der Champions League war eine sehr schöne Erfahrung und Genugtuung.»

Zudem feierte sie den Sieg im Italy-Cup und war Spielerin der Schweizer Nationalmannschaft. Da Andrea Kehl in der höchsten Liga schweizweit alles gewann, was man gewinnen kann und ein Wechsel ins Ausland nicht in Frage kam, verabschiedete sie sich vom Spitzensport.

Eigene Familie ist in naher Zukunft ein Thema

Heute widmet Andrea Kehl ihre Freizeit der Familie und den Freunden. Eine eigene Familie hat sie noch nicht, «es ist aber sicherlich in naher Zukunft ein Thema.» Andrea Kehl lebt mit ihrem Partner in Niederurnen.

Um im Alltag einen guten Ausgleich zu schaffen, geht sie regelmässig ins Fitness. Die 31-Jährige liebt es, heimelig und modern zu wohnen und dazu gehöre eine schöne Deko. Deshalb unterstützt sie den Onlineshop «Andrea Decor» im Hintergrund. «Ich bin gerne kreativ und übernehme aus diesem Grund die Pflege der Webseite.»

Fussball hat immer noch einen sehr grossen Stellenwert im Leben von Andrea Kehl. Zwar spielt sie nicht mehr aktiv, aber sie verfolgt Fussball im TV. Sie sagt:

«Einen Lieblingsverein habe ich keinen. Jedoch verfolge ich Real Madrid sehr stark. Auch die Bundesliga sowie die Premier League interessieren mich.»