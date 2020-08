«Warum dauerte es so lange?»: Kanton St.Gallen informiert Grabser Behindertenwohnheim verspätet über mögliche Schimmelmasken Mitarbeitende des Lukashaus in Grabs trugen Masken aus dem Armeebestand, die potenziell mit Pilzsporen verschmutzt waren. Der Kanton war informiert – und kontaktierte das Lukashaus erst eine Woche später. Jetzt verlangt Stiftungspräsidentin und Kantonsrätin Barbara Dürr Antworten von der St.Galler Regierung. Heidy Beyeler 05.08.2020, 11.17 Uhr

Die Lukashaus-Mitarbeiter trugen während Monaten Schutzmasken aus dem Armeelager, die möglicherweise mit Schimmelpilzen verunreinigt waren. Bild: Georgios Kefalas / Keystone

Auch in der Region Werdenberg wurden Schutzmasken verwendet, die aus einem Lager der Armeeapotheke stammten und gratis an verschiedene Institutionen abgegeben wurden. Im Lukashaus Grabs haben die Mitarbeiter rund 2000 dieser Masken getragen, die teilweise mit Pilzsporen verunreinigt waren und deshalb später zurückgerufen wurden.

Die Hiobsbotschaft in Bezug auf kontaminierte Hygiene- und FFP2-Schutzmasken ist inzwischen schweizweit bekannt (der W&O berichtete).

Masken aus dem Lager hinterlassen schalen Geruch

Die fast 13 Millionen Masken waren seit 2007 von der Armeeapotheke eingelagert. Im März 2020, als nach dem Ausbruch der Coronapandemie in der Schweiz ein Mangel an Schutzmasken herrschte, wurde diese Reserve vorwiegend an medizinische Mitarbeitende verschiedener Institutionen abgegeben.

Sie hinterlassen einen schalen Geruch. Während zirka dreier Monate wurden sie nämlich verwendet, bis die Information bei den Abnehmern ins Haus flatterte, dass diese Schutzmasken teils durch einen Pilz kontaminiert sind und nicht mehr verwendet werden dürfen.

Rückruf-Aufforderung mit einer Woche Verspätung

Das Lukashaus bestellte bei der Kantonsapotheke im März 4000 Masken für die Mitarbeitenden. Etwa die Hälfte dieser Masken waren schon getragen worden, als die Warnung am Freitag, 17. Juli, nach 17 Uhr im Lukashaus ankam – als das Wochenende schon eingeläutet war.

Im Lukashaus ging die Information über den Masken-Rückruf erst eine Woche nach Bekanntwerden der mangelnden Hygiene der gelieferten Gratismasken ein. Archivbild: Thomas Schwizer

Laut einer Mitteilung vom VBS (Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bürgerschutz und Sport), Abteilung Logistikbasis der Armee LBS, wurde die Kantonsapotheke St.Gallen, als Empfängerin und Verteilerin der Masken im Kanton St.Gallen, am 9. Juli kontaktiert. Das Lukashaus wurde allerdings vom Kanton erst eine ganze Woche später über den Rückruf informiert, dass die Masken kontaminiert sein könnten.

Lukashaus erschüttert über die späte Information

Hubert Hürlimann, Geschäftsführer Lukashaus. Bild: Corinne Hanselmann

Sowohl Hubert Hürlimann, Geschäftsführer Lukashaus, als auch Barbara Dürr, Präsidentin der Stiftung Lukashaus und Kantonsrätin, waren entsetzt, als sie erkennen mussten, dass ihnen die Information über den Rückruf vom Kanton während einer Woche vorenthalten blieb.

Weil es bis zur Mitteilung so lange dauerte, arbeiteten die Mitarbeitenden des Lukashaus noch während sieben Tagen mit Masken, die möglicherweise mit Pilzsporen befallen waren.

Hürlimann und Dürr ist es jetzt ein grosses Anliegen, dass sie transparente Auskunft von Seiten der Kantonsregierung bekommen, damit das Vertrauen des Personals wiederhergestellt werden kann, zumal die Mitarbeitenden in den vergangenen Monaten mit grossen Herausforderungen zurechtkommen mussten.

Altersheime bezogen keine Masken aus Armeebestand

Eine Umfrage bei den Werdenberger Altersheimen hat ergeben, dass diese Institutionen schon zu Beginn der Pandemie Schutzmasken über den Zivilschutz bezogen und deshalb auf das Angebot des Bundes bzw. des Kantons für Masken aus dem Armeelager verzichteten.

Gut vorbereitet war das Betagtenheim Wartau. Vor etwa zehn Jahren, im Zuge der damals grassierenden Schweinegrippe, wurden dort 23000 Masken angeschafft, wie Heimleiterin Beatrice Disch schildert. «Damals kosteten diese zwei Rappen das Stück. Die Anschaffung der Masken erfolgte im Rahmen des damals von der Gemeinde Wartau erarbeiteten Pandemieplans.»

Kantonsregierung wird Fragen beantworten

Barbara Dürr, Präsidentin Stiftung Lukashaus und CVP-Kantonsrätin. Bild: PD

Barbara Dürr, Präsidentin der Stiftung Lukashaus, hat als Kantonsrätin am 24. Juli eine Einfache Anfrage an die St.Galler Regierung eingereicht, in der sie Auskunft auf verschiedene Fragen zu den Schimmelmasken möchte (siehe Zweitstoff).

«Warum dauerte es so lange?» Kantonsrätin Barbara Dürr möchte von der St.Galler Regierung mit einer Einfachen Anfrage Auskunft zu den «Vom Schimmel betroffenen Hygiene- und FFP2-Schutzmasken», die aus den Beständen der Armeeapotheke gratis an die Kantone geliefert und über den kantonalen Führungsstab zu Beginn der Coronapandemie als Überbrückungsmassnahme gratis an verschiedene Institutionen abgegeben wurden. Sie hätten sich nachträglich als höchst problematisch erwiesen, stellt Dürr fest. Bei den aus dem Vorrat der Pandemievorsorge von 2007 stammenden Masken habe eine Untersuchung eine mikrobiologische Kontamination mit einem Schimmelpilz festgestellt. Dürr schreibt: «Bereits am 10. Juli 2020 wurde öffentlich gemacht, dass die Masken aus den erwähnten Gründen nicht mehr verwendet und vernichtet werden sollen. Die direkte Information an die betroffenen Institutionen erfolgte per E-Mail erst eine Woche später, am Freitag, 17. Juli 2020, nach 17.00 Uhr, kurz vor dem Wochenende.» Es erstaune und befremde, dass die Weiterleitung «dieser nicht ganz unwichtigen Mitteilung» sieben Tage dauerte. Die Abklärungen, ob das Tragen dieser Masken Auswirkungen auf die Gesundheit hat, seien noch im Gange. Die Verunsicherung bei den Betroffenen, ob negative gesundheitliche Folgen zu erwarten sind, sei gross. Sie fragt die Regierung unter anderem: «Wurden die Schutzmasken auf Qualität und Funktion geprüft, bevor sie für den Einsatz verteilt wurden? Warum dauerte die Information an die betroffenen Institutionen so lange? Muss davon ausgegangen werden, dass das Tragen dieser Masken für die Benutzerinnen und Benutzer negative gesundheitliche Auswirkungen haben wird?»

Die St.Galler Regierung wird möglicherweise noch diese Woche über ihre Antworten zur Einfachen Anfrage von Barbara Dürr zum Thema «Schimmel-Schutzmasken» befinden. «Die Regierung wird die Einfache Anfrage sobald als möglich beantworten. Sobald dies passiert ist, sind die Antworten öffentlich für alle einsehbar», erklärte Thomas Zuberbühler, Leiter der Staatskanzlei/Kommunikation, auf Anfrage.