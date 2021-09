Julie Zogg und Josua Mettler sind die Sportler des Jahres 2020

Wartau/Unterwasser Schneesportler an der Spitze: Julie Zogg und Josua Mettler wurden von IG St Galler Sportverbände als Sportler des Jahres gewählt. Anlässlich der Gala der IG St. Galler Sportverbände wurde die Alpin-Snowboarderin Julie Zogg, aufgewachsen in der Gemeinde Wartau und heute wohnhaft in Davos, zum zweiten Mal in Folge als Berufssportlerin des Jahres ausgezeichnet. In der Kategorie Elite-Amateur gewann mit Josua Mettler aus Unterwasser ebenfalls ein Wintersportler mit Bezug zur W&O-Region. Armando Bianco 22.09.2021, 17.23 Uhr

Eine besondere Ehre: Julie Zogg wurde zum zweiten Mal von der IG St.Galler Sportverbände zur Sportlerin des Jahres gewählt. Bild: Andrin Owassapian

Die 28-Jährige vom SC Flumserberg hatte die Wahl bereits letztes Jahr gewonnen, damals lag sie vor Belinda Bencic, welche mittlerweile bekanntlich Olympiasiegerin im Tennis-Einzel geworden ist. Dieses Ziel hat auch Julie Zogg noch vor Augen, wie sie an der Gala sagte. Im Februar 2022 finden die Olympischen Winterspiele in Peking statt. Ein Sieg in China wäre die Krönung der Karriere der Weltmeisterin im Parallelslalom, mehrfachen Juniorenweltmeisterin und Weltcup-Siegerin.

Über die bereits zweite Wahl als Sportlerin des Jahres freut sich die Wartauerin besonders:

«Es ist eine besondere Ehre, zumal es im Kanton St. Gallen grosse Konkurrenz an erfolgreichen Sportlerinnen gibt. Es tut gut, einmal auf diese Art in der Öffentlichkeit zu stehen.»

«Wir haben uns auch schon an der Melser Fasnacht getroffen», so Regierungsrat Stefan Kölliker in seiner Laudatio am Anlass. Er würdigte die herausragenden Leistungen der Snowboarderin. Julie Zogg sicherte sich in der Saison 2020 den Disziplinen-Weltcup im Parallelslalom und beendete den Gesamt-Weltcup auf dem zweiten Schlussrang, zudem konnte sie zwei Weltcup-Rennen gewinnen.

Elite-Amateur des Jahres: Der Skirennfahrer Josua Mettler aus Unterwasser. Bild: Andrin Owassapian

Josua Mettler «freut sich sehr über diese Wertschätzung»

«Ich freue mich sehr über diese Wertschätzung im Kanton St. Gallen. Es ist für uns Wintersportler besonder schön, auch eine Plattform und Präsenz auf regionaler Ebene zu haben», sagt der Unterwässler. Der Obertoggenburger Skifahrer gewann an den Schweizer Meisterschaften den Titel im Super-G und stand als Dritter ebenfalls auf dem Podest im Riesenslalom. In der Kategorie U21 sicherte sich Josua Mettler den Schweizer-Meister-Titel in der Abfahrt und holte Silber in der Kombination. Derzeit befindet er sich in der intensiven Vorbereitung auf die nächste Wintersaison.