Wartauer Landfrauen-Vereinigung ist vor

75 Jahren aus der Not schwieriger Jahre heraus entstanden Die ehemalige Bäuerinnenvereinigung und heutige Landfrauen-Vereinigung Wartau feiert in diesem Jahr das 75-jährige Bestehen. Hansruedi Rohrer 17.12.2019, 17.49 Uhr

Das Landfrauenchörli am 100-Jahr-Jubiläum der Viehzuchtgenossenschaft Wartau 1992. Bilder: Archiv Landfrauen-Vereinigung Wartau

Im Jahre 1944 waren die meisten Familien in der Gemeinde Wartau noch Selbstversorger. In der Rheinebene besassen sie ihre Neugüter, in denen Gersten und Weizen gesät, Mais und Erbsen gesteckt sowie Kartoffeln, Kabis und anderes Gemüse gezogen wurde. Es wurden aber auch schon Spargeln angebaut und für die Konservenfabriken Karotten gepflanzt.

Das Ziel der 1944 gegründeten Landfrauen-Vereinigung war es, die Bäuerinnen in der Gemeinde zusammenzubringen. In Vorträgen und Kursen lernten sie, die Produkte aus Feld und Stall besser zu verwerten. In den Fleischverwertungskursen wurde zum Beispiel das richtige Zerschneiden sowie das Sulzen des Fleisches gezeigt.

Ein Nähkurs im Jahr 1998.

Seit Vereinsbeginn konnten auch Nähkurse durchgeführt werden. Aus gebrauchten, aufgetrennten Kleidungsstücken wurde da einst manches Paar Hosen genäht. Oft konnte somit die ganze Familie neu eingekleidet werden. Es gab aber auch Bettpflegekurse (in der Militärbaracke bei der alten Mühle in Trübbach) oder es wurden Finken und Türvorlagen aus Mais hergestellt. Als Kursleiterinnen kamen Lehrerinnen der Landwirtschaftlichen Schule Custerhof.

Die Jahresausflüge waren unvergessliche Erlebnisse

Als Gründerinnen der Landfrauen-Vereinigung stehen die Namen von Anna Flater, Weite (Präsidentin), Betti Gantenbein, Azmoos, Babeli Gabathuler, Oberschan und Nina Litscher, Trübbach, im Protokollbuch. Im Gründungsjahr 1944 bezahlten 86 Mitglieder den Jahresbeitrag von zwei Franken. Im Jahresprogramm hatten schon bald die beliebten Jahresausflüge ihren festen Platz. Die Frauen freuten sich auf diese Reisegelegenheiten, die immer ein unvergessliches Erlebnis waren.

Am Auffahrtstag des Jahres 1947 war der Verein zur ersten Reise bereit, sie führte ins Hotel Acker nach Wildhaus. Kosten: 7.80 Franken samt Zvieri. Im Reisebericht steht unter anderem dazu: «Wir lenkten unsere Schritte nach dem Hotel Acker, wo für uns der ‹Zobat› schon bereitstand. Beim Kaffee liessen wir’s uns nun gemütlich sein. Sogar getanzt wurde noch, denn wenn man so flotte Musik hört, juckt es ja gerade in allen Gliedern. Und wenn man nachher in den gepolsterten Sesseln ausruhen konnte, durften wir schon noch ein wenig ‹leid› tun. Mit den Autos ging es bald wieder heimwärts. Humor und Gemütlichkeit herrschte in unserem (Post)Auto. Wir hatten aber auch einen flotten und sicheren Chauffeur. Flott nahm er die vielen Kurven und konnte dazu so schön hupen. Als Belohnung erhielt er fortwährend Schoggi in den Mund gesteckt.»

Ausflug zur Insel Mainau im Jahr 1958.

Im selben Jahr trat der Verein dem Schweizerischen Landfrauenverband bei.

Zur Insel Mainau mit «Seitensprüngen»

In einem weiteren Reisebericht wurden die Ereignisse vom Ausflug zur Insel Mainau 1958 festgehalten: «Nebst all den vielen Blumen wollte man auch noch Bekannte besuchen auf dem Heimweg. Der allzeit liebenswürdige Chauffeur bewilligte solche Seitensprünge. Zum Beispiel besuchte das kleine Vreneli aus Gretschins ihre Bekannten in Kreuzlingen, und die ‹Witnauer Landfrauen› (Landfrauen aus Weite) bestürmten in Egnach Herrn Müller aus Weite.»

Noch anfangs der 1960er-Jahre besass nicht jede Frau eine Nähmaschine. An einer Sitzung im August 1966 wurde beschlossen, die von der Vereinigung vor einigen Jahren gekaufte elektrische Elna-Nähmaschine nochmals reparieren zu lassen, gemäss Voranschlag zum Preis von 35 bis 40 Franken. Und weiter im Sitzungsprotokoll vom 24. Januar 1969 steht: «Da uns vom Verein für ländliche Heimarbeiten die Subvention für den Häkelkurs gestrichen wurde, hat sich unsere Präsidentin (Ursula Zogg) sehr darum bemüht, und es ist ihr gelungen, dass derselbe für dieses Jahr noch subventioniert wird.»

An der Hauptversammlung 1977 wurde beschlossen, sich am Bazar für die Eingliederungsstätte Sargans zu beteiligen. Es sollte ein Neugut Zwiebeln gesät werden. Der Höhepunkt des Jahres 1980 war die Bezirkstagung in der Gemeinde Wartau. Die Besucherinnen erlebten einen schönen Nachmittag, für die Kommission war dieses Ereignis eher mit Kopfzerbrechen verbunden.

170 Paar Socken für Stühle im Altersheims Heuwiese

Auch fand die Eröffnung des Altersheims Heuwiese statt. Die Landfrauen hatten 170 Paar Socken gestrickt, was einen Erlös von 2043 Franken ergab. Aus dem Gesamterlös wurden 20 bequeme Stühle für das Altersheim gekauft.

Am 2. Mai 1992 fand die Jubiläumsschau «100 Jahre Viehzuchtgenossenschaft Wartau» statt. Die Landfrauen wurden um Hilfe angefragt: Es sollten Kuchen gebacken und verkauft werden. Die mitmachenden

Frauen prägen den Verein

Heute werden die Landfrauen immer wieder für verschiedene Anlässe angefragt, um einen Apéro, ein Mittagessen, einen Brunch oder ein Dessertbuffet zu organisieren. Paula Bärtsch, die Chronistin der Landfrauen-Vereinigung Wartau, hält fest: «Der Verein hat sich einerseits mit den Jahren stark gewandelt, andererseits sind es immer noch die mitmachenden Frauen, die ihn prägen mit ihren Stärken und Schwächen, mit ihren Wünschen und Träumen, mit ihren Vorstellungen und Visionen.