Wartauer Gewerbe will hohen Qualitätsstandard halten und Mut für Neues haben Eine positiv gestimmte Schar Wartauer Gewerbler traf sich samt Partnerinnen an der Hauptversammlung. Präsident Rolf Hobi sagte, die Politik sei gefordert, sich vermehrt für KMU-Betriebe einzusetzen. Hansruedi Rohrer 19.01.2020, 15.37 Uhr

Auch der neue Vereinspräsident Rolf Hobi (rechts) ist weiterhin auf die Arbeit des seit 20 Jahren wirkenden Kassiers Viktor Deluca angewiesen. Bild: Hansruedi Rohrer

Nach Apéro und Nachtessen begrüsste Präsident Rolf Hobi am Freitagabend 42 stimmberechtigte Mitglieder mit Partnerinnen und Partnern sowie einige Gäste im Hotel Alvier zur 37. Hauptversammlung des Gewerbevereins Wartau.

Zu Beginn ehrten die Anwesenden das im vergangenen Jahr verstorbene Mitglied Hansueli Spitz. Der im letzten Jahr an die Spitze des Vereins gewählte Präsident führte zügig durch seine erste Hauptversammlung.

Politik soll Grundlagen für KMU-Betriebe verbessern

Es sei und bleibe schwierig, irgendwelche Konjunkturprognosen abzugeben, sagte Rolf Hobi einleitend. Die politische Bühne sowie die Staatsoberhäupter hätten sich verändert, und die Welt sei fast täglichen Veränderungen ausgesetzt und in stetem Wandel. Der >Präsident sagte:

«Wir tun gut daran, unseren Qualitätsstandard nach Möglichkeit zu halten oder gar zu fördern.»

Es gelte aber auch, «wo möglich Synergien zu nutzen, neue Möglichkeiten zu suchen, sich zu spezialisieren und unser Handwerk und den Gewerbestand zu festigen.»

Die Politik müsse und soll sich vermehrt für KMU-Betriebe einsetzen und entsprechende Grundlagen schaffen oder bestehende verbessern.

Ein vollgepacktes Jahr für das Wartauer Gewerbe

In diesem Sinne wünschte Rolf Hobi allen den nötigen Mut, Neues zu wagen, ohne das fundamentale Grundwissen zu vernachlässigen. Das vergangene Jahr sei vollgepackt gewesen mit vielen tollen Begegnungen, Herausforderungen und interessanten Erfahrungen, erwähnte der Präsident weiter in seinem Rückblick.

Das Vereinsjahr begann am 18.Januar 2019 mit der Hauptversammlung. Erstmals fand am 29.März ein Gewerbler-Bowling in Buchs statt, am 16.Mai folgte eine Firmenbesichtigung. An der 20.Wiga im September präsentierte sich das Wartauer Gewerbe mit einem Gemeinschaftsstand mit integriertem neuen Restaurant von seiner interessantesten Seite.

Schulen und Gewerbe sollen enger zusammenarbeiten

Im Wartauer Gewerbejahr hatten auch noch ein Besuch am Bündner Weinfest, ein Kochkurs sowie die Mitwirkung am wichtigen Anlass «Lehre statt Leere» einen gebührenden Platz. Dort habe es sich gezeigt, dass die Schulen und das Gewerbe enger zusammenarbeiten können und müssen, sagte Rolf Hobi am Freitagabend.

Kassier Viktor Deluca, seit 20 Jahren Hüter der Finanzen beim Gewerbeverein, gab eine verschmerzbare Vermögensverminderung bekannt. Unter anderem wurde nämlich im vergangenen Jahr ein neues Logo kreiert, und die Mitglieder erhielten neue Einheitshemden. Der jährliche Vereinsbeitrag von 100 Franken wurde beibehalten.

Sechs neue und insgesamt 125 Mitglieder

Sechs neue Mitglieder sind dem Gewerbeverein beigetreten, und drei Mitglieder haben in verlassen. Total zählt der Gewerbeverein Wartau jetzt 125 Mitglieder. An der Hauptversammlung erhielten mehrere Mitglieder Urkunden für verschiedene Firmenjubiläen.

In der Vorstandsrunde konnte Markus Sulser für eine weitere Amtsdauer bestätigt werden, auch alle anderen bleiben in ihrer Funktion. Am Schluss der Versammlung präsentierte Marc Gstöhl die Firma Sentio (Sargans, vorher Zürich), welche im Softwarebereich eine Web-Appli- kation für den Liegenschafts- bereich entwickelt.

Das anschliessende Dessert bedeutete ein nochmaliges geselliges Zusammenrücken der Wartauer Gewerbe-Familie. Sich Zeit nehmen für etwas Gemütlichkeit steht zwar nicht in den Vereinsstatuten, ist aber durchaus erwünscht und wird auch gepflegt.