Wartau «Wartau goes Country»: Westernfeeling auf der Cholau Am Samstag sorgte das Country-Ranch-Fest «Wartau goes Country» für Vergnügen bei Gross und Klein. Pascal Aggeler Jetzt kommentieren 15.08.2022, 05.00 Uhr

Schwungvoll und voller Elan präsentierten die Country Dancers Toggenburg ihre Tanzschritte auf der Bühne. Bild: Pascal Aggeler

Umringt von Bergen, Wäldern und dem Naturschutzgebiet bot die Reitanlage Cholau eine einzigartige Atmosphäre für das erste «Wartau goes Country». Ziel war es, ein Country-Ranch-Fest in die Region zu holen und für eine gemütliche und familiäre Westernstimmung zu sorgen, erklärte OK- Präsident Rolf Hobi. Dieses Ziel wurde mehr als erreicht.

Der Event wurde um 11 Uhr mit dem Hissen der eigenen Flagge, einer kleinen Anspra­-che und Anstossen mit einem Glas Whiskey vom Organisationskomitee gebührend eröffnet. Tipis, Bars im Western-Style, Countrymusik und die Reitanlage inmitten der unberühr­- ten Natur sorgten für ein Westernfeeling der besonderen Art, das im Laufe des Tages immer mehr begeisterte Besucherinnen und Besucher anzog. Diese konnten sich bei vielen kreativen Western-Aktivitäten aus­toben.

Den Nagel und nicht die Hand getroffen: Diese Kinder können es. Bild: Pascal Aggeler Pferderennen mal anders. Bild: Pascal Aggeler Die verschiedenen Western-Aktivitäten sorgten für grosse Freude bei den Kindern. Bild: Pascal Aggeler Ein erfrischendes Glace durfte nicht fehlen. Bild: Pascal Aggeler

Line-Dance-Auftritte sorgten für frischen Wind

Ob Goldschürfen, Lasso werfen, ein kleiner Ausritt in den Wald oder Bogenschiessen, für je­- den war etwas dabei. Auch konnte man durch einen kleinen Markt schlendern, eine kleine Ab­kühlung am Glacestand geniessen oder sich bei Speis und Trank gemütlich unterhalten. Verschiedene Line-Dance-Auftritte sorgten immer wieder für frischen Wind – und es wurde munter mitgetanzt.

Von 17 Uhr an rockten dann vier verschiedene CountryBands die Bühne im Festzelt. So gingen alle am Schluss des Tages zufrieden nach Hause und man freut sich schon auf das nächste «Wartau goes Country» im nächsten Jahr.

