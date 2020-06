FDP Wartau hat Andreas Bernold offiziell als Nachfolger von Beat Tinner nominiert Seit 15 Jahren setzt sich Andreas Bernold im Gemeinderat für das Wohl der Bevölkerung ein. Nun möchte er Gemeindepräsident werden. 19.06.2020, 17.05 Uhr

Andreas Bernold ist seit 15 Jahren Gemeinderat von Wartau. In seiner Freizeit geniesst er zusammen mit den beiden Familienhunden Jambo und Saphira die Schönheiten seiner Heimat. Bild: PD

(pd) Er sei topmotiviert, möchte Verantwortung übernehmen und zur gesunden Weiterentwicklung der Gemeinde Wartau beitragen, begründet Andreas Bernold seine Kandidatur als Gemeindepräsident von Wartau. Seit 15 Jahren setzt er sich im Gemeinderat für das Wohl der Bevölkerung ein. Seit gut zehn Jahren als Vizepräsident und seit dem 1. Juni dieses Jahres als Interims-Gemeindepräsident. Dies aufgrund der Wahl des früheren Amtsinhabers Beat Tinner in die St.Galler Regierung.

«Die Gemeindepolitik ist spannend und herausfordernd», weiss Andreas Bernold. In Zukunft will er als Gemeindepräsident vermehrt den direkten Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern pflegen:

«Ihre Anliegen interessieren mich und ihre Meinungen sollen in die Weiterentwicklung der Gemeinde einfliessen.»

So will Andreas Bernold das mit der Bevölkerung erarbeitete Strategiepapier «Zukunft Gemeinde Wartau» umsetzen und sich für gute Rahmenbedingungen zur weiteren Ansiedlung von Firmen und ein gesundes Gewerbe mit lokalen Arbeitsplätzen einsetzen.

Tragfähige Lösungen erarbeiten

Andreas Bernold bringt eine breite Erfahrung aus seiner politischen Tätigkeit in der Gemeinde Wartau sowie aus der Wirtschaft mit. Der gelernte Physiklaborant bildete sich weiter zum Programmierer und Analytiker, war in einem Liechtensteiner Unternehmen stellvertretender Leiter Informatik und arbeitet seit neun Jahren bei der ÖKK Krankenversicherung in Landquart. Sechs Jahre davon als Leiter Controlling und Datawarehouse.

«Durch meine berufliche und politische Tätigkeit weiss ich, dass ich mit Menschen unterschiedlichster Interessen tragfähige Lösungen erarbeiten kann», sagt Andreas Bernold. Dabei kommt ihm seine ruhige, besonnene und bodenständige Art zugute. Die Gemeinde Wartau kennt er seit seiner Kindheit. Aufgewachsen ist Andreas Bernold in der Weite, im Restaurant und der Metzgerei Schäfli. Seit 2006 wohnt er in Azmoos.

Vereine stärken die Dorfgemeinschaft

Die Aufgabe der Gemeindeführung sieht Andreas Bernold darin, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass sich die Einwohnerinnen und Einwohner in ihrer Wohngemeinde wohlfühlen. Einen wesentlichen Teil dazu tragen die Freiwilligenarbeit und ein aktives Vereinsleben bei. «Dieses muss genauso wie das gute und fortschrittliche Schulwesen gefördert werden», sagt der Familienvater von drei erwachsenen Kindern. Er selbst war 15 Jahre Präsident des Turnvereins Weite und ist heute Ehrenmitglied. Zudem ist er Mitglied im Ski- und Bergclub Gauschla und nutzt seine Freizeit für Spaziergänge mit den Hunden oder für Radtouren.

Als Interims-Gemeindepräsident kennt Andreas Bernold die aktuellen Projekte bestens: «Einerseits muss die Ortsplanung und Arbeitszonenentwicklung weitergeführt werden, andererseits die Wasserversorgung der Alpen und das Bewässerungskonzept in der Talebene. Weitere anstehende Aufgaben seien der Zusammenschluss der ARA Wartau mit der ARA Sargans sowie das Vorantreiben der Dorf- und Kernzonenentwicklung Trübbach. «Wir dürfen Wartau allerdings nicht isoliert betrachten, sondern müssen unsere Region stärken. Dementsprechend wichtig scheint mir eine aktive Zusammenarbeit in der Region Sarganserland-Werdenberg», sagt Andreas Bernold. Bis zur Wahl vom 27. September kann der 57-jährige FDP-Politiker als Interims-Präsident seine Führungsstärke unter Beweis stellen: «Ich würde mich freuen, wenn ich langfristig an der positiven Entwicklung unserer Gemeinde mitarbeiten und dieser als Gemeindepräsident vorstehen dürfte.»

Wer für die FDP Wartau antritt



Die FDP Ortspartei Wartau hat ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahlen vom 27. September auf dem Korrespondenzweg nominiert. Für das Gemeindepräsidium kandidiert der bisherige Vizepräsident Andreas Bernold aus Azmoos, für den Gemeinderat Alexander Gabathuler (neu) aus Azmoos, für die GPK der Politischen Gemeinde Monika Engler (neu) aus Oberschan, als Verwaltungsrat der Ortsgemeinde Wartau Werner Weber (bisher) aus Azmoos, Hans Eggenberger jun. (neu) aus Weite, Markus Sulser (neu) aus Trübbach und Silvan Gabathuler (neu) aus Oberschan. Weiter kandidieren Margrith Graf (bisher) aus Oberschan, René Neuhaus (bisher) aus Weite und Markus Gabathuler (bisher) aus Oberschan für die GPK der Ortsgemeinde. Die FDP Wartau freut sich, dass sie für die Ämter Persönlichkeiten portieren kann, die bereit sind, sich für die Bevölkerung und die Gemeinschaft einzusetzen. (pd)