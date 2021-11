Wartauer Motto für die Fasnacht 2022 bekannt gegeben

Wartau Laut und bunt losgelegt: Das Motto für die Wartauer Fasnacht ist bekannt Nach zwei Jahren Unterbruch ist am Donnerstagabend um punkt 19.19 Uhr die Wartauer Fasnacht (Wafa) wiederum gestartet. Im gewohnten Rahmen präsentierten die Wafa-OK-Mitglieder vor viel Publikum das Motto 2022 mit einer Sujetfahne. «New on» oder auch «Neon» steht darauf geschrieben, was soviel wie Neubeginn bedeutet. Hansruedi Rohrer 12.11.2021, 14.21 Uhr

Neonfarbener Auftritt des Wafa-OK mit neuem Präsidenten Moritz Nänni (links) und Motto-Fahne 2022. Bild: Hansruedi Rohrer

Es ist das 17. Motto dieser Art. Einen entsprechend fasnächtlichen Einstieg bot die einheimische Guggenmusik Moosfürz mit ihren Klängen. Sie zeigte sich ebenfalls mit ihrem neuen Motto «Korsaren» und den entsprechenden Gewändern. Der neue Wafa-Präsident Moritz Nänni begrüsste die jubelnden Zuschauer, welche sich, wie er auch, auf die kommende Wartauer Fasnacht freuten.

Ehre für Rolf Hobi unter viel Beifall von Wafa-OK-Mitgliedern. Bild: Hansruedi Rohrer

Närrische tage vom 4. bis 6. März 2022

Die Gugga Moosfürz in den neuen Korsarenkostümen machten den gelungenen Auftakt zur fasnächtlichen Veranstaltung, an der das Motto für die kommenden närrischen Wartauer Tage vom 4. bis 6.März 2022 bekannt wurde. «New on» soll an der Fasnacht gelten, sagte Moritz Nänni, der neue Obernarr:

«Nämlich neue Energien, neue Ideen, neuer Aufzug.»

Zwei Jahre mussten die Fasnächtler warten, doch jetzt kommt der neue Schwung. Man freue sich jedenfalls auf eine farbenfrohe und lustige Fasnacht 2022, sagte Moritz Nänni weiter. Am Donnerstagabend wurde auch sein Vorgänger, Rolf Hobi, für seine 15-jährige Tätigkeit als Wafa-Präsident geehrt.

Die Gugga Moosfürz tritt mit dem Korsaren-Motto in Erscheinung. Bild: Hansruedi Rohrer

Durchführung des Umzugs ist noch unklar

Zu seinem Erstaunen wurde er zum Ehrenpräsidenten ernannt. «Ich freue mich, dass die Fasnacht mit neuen Ideen und vollen Kräften weitergeführt wird», sagte Rolf Hobi. Damit hat er das Szepter übergeben, bleibt aber Fasnächtler. Er sagte zum Publikum: «Bleibt gesund und vor allem bleibt auch Fasnächtler!» Am Freitagabend, 4. März 2022 wird die Wartauer Fasnacht in Trübbach eröffnet. Ob der grosse Umzug stattfinden wird, ist noch nicht klar.