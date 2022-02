Wartau: Reingewinn von 3,6 Millionen Franken

Wartau Jahresrechnung 2021 schliesst mit Reingewinn von 3,6 Millionen Franken ab – jetzt sollen die Steuern gesenkt werden Das Budget 2021 wurde weit übertroffen, nun schlägt der Gemeinderat eine Senkung des Steuerfusses vor. 16.02.2022, 05.00 Uhr

In Wartau sollen die Steuern gesenkt werden. Bild: Heini Schwendener

Die Jahresrechnung 2021 der Gemeinde Wartau schliesst mit einem Reingewinn von 3,6 Millionen Franken ab. Dies ist auf tiefere Ausgaben, gesetzliche Aufwertung des Finanzvermögens und auf höhe­re Steuer- und Gebührenein­nahmen zurückzuführen. Budgetiert war ein Gewinn von 260'800 Franken.

«Dank strikter Budgetdis­ziplin und bewusstem Umgang mit den Steuergeldern konnten die Ausgaben unter Budget gehalten werden», heisst es in einer Medienmitteilung der Gemeinde zum erfreulichen Rechnungsabschluss. Gerechnet wurde mit einem Aufwand von 32,3 Millionen Franken. Effektiv lag er bei 31,2 Millionen Franken. Dazu kommt, dass die Gemeinde von Mehrerträgen aus den Steuern profitiert. Budgetiert waren Einnahmen in der Höhe von 32,6 Millionen Franken, effektiv lagen sie bei über 34,8 Millionen Franken.

An der Urnenabstimmung vom 10. April können die Wartauer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger über die Jahresrechnung 2021 und das Budget sowie den Steuerfuss für das Rechnungsjahr 2022 abstimmen.

Der positive Jahresabschluss ist hauptsächlich auf die Bereiche Bildung, Soziale Wohlfahrt, Finanzen und Steuern zurückzuführen. Gegenüber dem Budget konnte die Rechnung um 3,3 Millionen Franken besser abschliessen als erwartet. Die Schule beanspruchte rund 780'000 Franken weniger als budgetiert.

Ebenfalls einen Teil zum erfreulichen Abschluss beigetragen haben die um rund 1,05 Prozent höheren Einnahmen bei der Einkommens- und Vermögenssteuer. Effektiv ist diese um rund 143'300 Franken höher ausgefallen als budgetiert war. Weiter fielen die Grundstückgewinnsteuern um 198'000 Franken höher aus als erwartet. Die Gewinn- und Kapitalsteuern lagen 23'000 Franken über dem Budget. Insgesamt liegen die Erträge aus den Gemeindesteuern um 2,83 Prozent respektive 458'000 Franken höher als veranschlagt.

Für das nun laufende Jahr rechnet die Gemeinde mit einem Aufwand von gut 32,2 Millionen Franken. Dem gegenüber steht ein Ertrag von ebenfalls 32,2 Millionen Franken. Es wird mit einem Jahresverlust von 62100 Franken für das Jahr 2022 gerechnet.

Der Gemeinderat beantragt gestützt auf Art. 110ff. des Gemeindegesetzes, den Gewinn über Fr. 3'608'470.23 zugunsten des Eigenkapitals zu verwenden. Das Eigenkapital beträgt nach der Zuweisung des Jahresgewinns Ende 2021 neu 15,6 Millionen Franken.

Gemeinde-Steuerfuss soll gesenkt werden

Der Gemeinderat hat an der Budgetsitzung vom 7. Februar eine Steuerfusssenkung von 160 um 5 auf neu 155 Prozentpunkte beschlossen. Die Stimmbürger­innen und Stimmbürger haben dazu das letzte Wort. Auch der Kanton senkt den Staatssteuerfuss um 5 Prozentpunkte.

Gemäss Einschätzung des Gemeinderates lässt die aktuelle Finanzplanung diese Steuerfusssenkung nachhaltig zu und weitere Steuerfusssenkungen in den Folgejahren sind nicht ausgeschlossen.

Die Nettoverschuldung nahm um Fr. 3'858'023.31 von Fr. 20'121'927.43 per Ende 2020 auf Fr. 16'263'904.12 per Ende 2021 ab. «Insgesamt darf die Gemeinde Wartau auf ein po­sitives 2021 zurückblicken und einen noch besseren Jahresabschluss als erwartet präsentieren», heisst es in der Medienmitteilung weiter.

Neue S-Bahn-Haltestelle Trübbach-Fährhütte

Die Wartauer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger können am 10. April auch über eine dritte Vorlage an der Urne abstimmen. Diese lautet: Wollen Sie einen Interessensbeitrag (Beteiligung am Rückbau Bahnhof Trübbach) über total 1,1 Millionen Franken an die neue S-Bahn-Haltestelle Trübbach- Fährhütte genehmigen?

In der Jahresrechnung wird ein entsprechendes «Gutachten mit Antrag» aufgenommen. Weitere Ausführungen dazu erscheinen in einer Medienmitteilung, die in den nächsten Tagen veröffentlicht wird.

Zudem findet am Montag, 21. März, 19 Uhr, in der Aula des Oberstufenzentrums Seidenbaum in Trübbach eine Infor­mationsveranstaltung zu den Themen Rechnung 2021, Budget 2022 und S-Bahn-Haltestelle statt. (wo)