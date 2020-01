Ein Herzensanliegen von Beat Tinner: Die Schaffung von Lebensräumen für einheimische Pflanzen und Tiere im Wartau Die Umweltgruppe Wartau startete ihr attraktives Jahresprogramm mit einem Referat und der Hauptversammlung. 27.01.2020, 14.52 Uhr

Die Referenten und der Gastgeber: Wasserbau-Projektleiter Andreas Düring, Gemeindepräsident Beat Tinner und Otto Ackermann, Präsident der Umweltgruppe Wartau (von links). Bild: PD

(pd) Mitten im Naturparadies Höwisen in Weite führte die Umweltgruppe Wartau ihre Hauptversammlung durch. Genau an jenem Ort, an dem vor rund einem Jahr umfassende Revitalisierungsarbeiten abgeschlossen wurden. Treibende Kraft hinter der Aufwertung der Gewässerläufe Höwisen war Gemeindepräsident Beat Tinner. In seinem Referat zeigte er auf, was für Massnahmen getroffen wurden, um eine ökologische Aufwertung sowie die Herstellung der Fischgängigkeit zu erreichen.

Die Schaffung von wertvollen Lebensräumen für einheimische Pflanzen und Tiere ist für Tinner ein Herzensanliegen. So hat er als Präsident der Werdenberger Binnenkanal-Unternehmung die Revitalisierung des öden Kanals initiiert. Zudem wurde in diesen Tagen mit den Arbeiten für die Verlegung des Krötenbiotops aus dem westlichen Tankgraben in einen neuen Weiher in Plattis begonnen. Wie diese Projekte zeigen, ist die Region Werdenberg sehr aktiv, was die ökologische Aufwertung der Lebens- und Erholungsräume betrifft.

Neues Projekt in der Saarebene

Andreas Düring, Projektleiter Wasserbau beim Amt für Wasser und Energie des Kantons St.Gallen, informierte über die Hochwasser-Herausforderungen in der Saarebene. Die Gerinnekapazität der Saar ist zu klein. Hinzu kommt, dass sich die Situation durch Überbauungen und Setzungen künftig weiter verschärfen wird. Deshalb wurden in einer Vorstudie die Schwachstellen detailliert aufgelistet und die Hochwasserereignisse erfasst. Das Hauptproblem besteht beim Vilterser-Wangser-Kanal. Dort kommt es zu Rückstauungen in Kanalisation, Pumpwerken und Seitengewässern. Als Nächstes wird ein Entwicklungskonzept über das gesamte Gewässersystem entwickelt. Dieses soll aufzeigen, wie die Gewässerabschnitte künftig aussehen sollen, wie diese priorisiert werden und welche Abhängigkeiten bestehen. Im Februar wird der Auftrag zur Bedarfsanalyse erteilt. Voraussichtlich Ende Jahr soll dann der Auftrag für das generelle Entwicklungskonzept vergeben werden.

Beat Tinner erinnerte daran, dass es bei solch umfassenden Projekten wichtig sei, die Betroffenen einzubinden und ihnen Zeit zu geben, sich mit dem Projekt identifizieren zu können.

Rücktritt von Walter Götti aus dem Vorstand

Nach den beiden Vorträgen fand die 21. Hauptversammlung der Umweltgruppe Wartau statt. Die Mitglieder genehmigten alle Traktanden einstimmig und verdankten die Arbeiten der Vorstandsmitglieder. Präsident Otto Ackermann musste einen Rücktritt aus dem Vorstand verkünden. Aktuar Walter Göldi hat entschieden, kürzerzutreten. Trotz seines Ausscheidens aus dem Vorstand wird er sich auch künftig für den Umweltschutz einsetzen. Für seine Leistungen und den unermüdlichen Einsatz wurde er mit Applaus und einem Präsent geehrt.

«Klimawandel, Ökologie und die Natur sind brandaktuelle Themen, welche die Bevölkerung beschäftigen. Dies schlägt sich allerdings noch nicht in Neumitgliedern nieder», gab Präsident Otto Ackermann zu bedenken und forderte die Mitglieder auf, aktiv Werbung für die politisch unabhängige Umweltgruppe zu machen. Zu Highlights im Jahr 2020 werden sicher der Wartauer Familiennaturtag vom 14. Juni zum Thema Wasser, die Exkursion in die Rhesi-Versuchshalle nach Dornbirn im September sowie die Neophytenbekämpfungstage und der Arbeitseinsatz am Burghügel. Nebst den aktiven Einsätzen an der Front will die Umweltgruppe Wartau künftig auch vermehrt die Bevölkerung sensibilisieren und in Umwelt-Themen aufklären.