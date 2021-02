Wartau Knapp 3 Millionen Franken Reingewinn: Wartau präsentiert erneut mit positivem Abschluss Die Jahresrechnung 2020 schliesst mit einem Reingewinn von knapp 3 Millionen Franken ab. Dies ist auf leicht tiefere Ausgaben und auf höhere Steuer- und Gebühreneinnahmen zurückzuführen.. 01.02.2021, 05.00 Uhr

Die Gemeinde Wartau präsentiert den Rechnungsabschluss 2020. Bild: Heini Schwendener

(pd) Die Gemeinde Wartau dürfe einen erfreulichen Rechnungsabschluss 2020 vorlegen, heisst es in einer Medienmitteilung der Gemeinde. Dank strikter Budgetdisziplin und bewusstem Umgang mit den Steuergeldern konnten die Ausgaben unter Budget gehalten werden. Gerechnet wurde mit einem Aufwand von 30,8 Mio. Franken. Effektiv lag er bei 30,7 Mio. Franken.

Dazu profitierte die Gemeinde von Mehrerträgen aus den Steuern. Budgetiert waren Einnahmen von 33,5 Mio. Franken, effektiv lagen sie bei knapp 35,7 Mio. Franken. Nach der Einlage von 2 Mio. Franken in die Ausgleichsreserve für künftige strukturelle Defizite resultiert ein Reingewinn von 2,99 Mio. Franken, 290000 Franken mehr als budgetiert.

An der Urnenabstimmung vom 11. April wird über die Jahresrechnung 2020 und das Bud-get sowie den Steuerfuss 2021 abgestimmt.

Mehr Steuereinnahmen als erwartet

Der positive Jahresabschluss ist hauptsächlich auf die Bereiche Behörden, öffentliche Sicherheit, Verkehr, Finanzen und Steuern zurückzuführen. Ge- genüber dem Budget konnte die Rechnung um fast zwei Mio. Franken besser abschliessen als erwartet. Die Schule beanspruchte gut 392300 Franken weniger als budgetiert. Im Bereich der Gesundheit und Umweltschutz wurde gegenüber dem Budget ein um knapp 219500 Franken schlechteres Resultat erzielt.

Ebenfalls einen Teil zum erfreulichen Abschluss beigetragen haben die um rund 0,44 Prozent höheren Einnahmen bei der Einkommens- und Vermö-genssteuer. Effektiv ist diese um rund 63800 Franken höher ausgefallen, als budgetiert war. Weiter fielen die Grundstückgewinnsteuern um gut 180000 Franken höher aus als erwartet. Gleich sieht es bei den Handänderungssteuern aus. Diese lagen mehr als 421600 Franken über Budget. Die Gewinn- und Kapitalsteuern lagen 61400 Franken unter dem Budget. Insgesamt liegen die Erträge aus den Gemeindesteuern um 1,27 Prozent respektive 0,2 Millionen Franken höher als veranschlagt.

Das Eigenkapital wird gestärkt

Für das laufende Jahr rechnet die Gemeinde mit einem Aufwand von gut 32,3 Mio. Franken. Dies ist mehr, als im letzten Jahr effektiv ausgegeben wurde und als im Budget 2020 vorgesehen war. Dem gegenüber steht ein Ertrag von etwa 32,6 Mio. Franken, was ebenfalls weniger ist, als im Jahr 2020 eingenommen wurde. Es wird somit mit einem Jahresgewinn von 261000 Franken gerechnet.

Der Gemeinderat beantragt gestützt auf Art. 110 ff. des Gemeindegesetzes, den Gewinn über Fr. 2986415.03 zu Gunsten des Eigenkapitals zu verwenden. Das Eigenkapital beträgt nach der Zuweisung des Jahresgewinns Ende 2020 neu 11,9 Mio. Franken.

Gemeinde-Steuerfuss bleibt gleich hoch

Der Gemeinderat hat an der Budget-Sitzung vom 22. Februar einen unveränderten Steuerfuss von 160 Prozent beschlossen. Eines der übergeordneten Ziele des Gemeinderates für die laufende Legislatur sind Steuer-senkungen. Voraussetzung dafür ist, Neuverschuldungen zu vermeiden und Schulden abzubauen. Trotz Investitionen von rund 16,5 Mio. Franken (7,5 Mio. Franken im Jahr 2020) für das neue Schulhaus Feld musste das Fremdkapital lediglich um 2,1 Mio. Franken erhöht werden.

Die Nettoverschuldung nahm deshalb um Fr. 2349051.92 von Fr. 17772875.51 per Ende 2019 auf Fr. 20121927.43 per Ende 2020 zu. Damit ist die Nettoverschuldung wieder in einem oberen Bereich und es gilt in Zukunft, die Verschuldung wieder abzubauen.

Ein positives Jahr für die Gemeinde

Für das Jahr 2022 beurteilt der Gemeinderat die Situation dann neu. Die Auswirkungen der Coronapandemie in Bezug auf die Steuererträge und die Sozialhilfeleistungen sind erst Ende 2021 bekannt und können zurzeit noch zu wenig genau abgeschätzt werden. Insgesamt dürfe die Gemeinde Wartau auf ein positives 2020 zurückblicken und einen noch besseren Jahresabschluss als erwartet präsentieren, heisst es in der Medienmitteilung.

Hinweis

Rechnung 2020 und Budget 2021 sind ab 6. März unter www.wartau.ch/News abrufbar.