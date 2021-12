"Saitenstich" von Raphaela Wagner wird in Solothurn gezeigt.

Wartau Eine weitere grosse Ehre für Raphaela Wagner: Der Kurzfilm «Saitenstich» wird an den Solothurner Filmtagen gezeigt Die renommierten Solothurner Filmtage finden vom 19. bis 26. Januar zum 57. Mal statt. Der zwölf Minuten lange Kurzfilm «Saitenstich» wird am 22. und 24. Januar. Die Wartauer Raphaela Wagner ist weiterhin auf Erfolgskurs. 14.12.2021, 15.14 Uhr

Die Dreharbeiten: Raphaela Wagner an der Arbeit zu ihrem Erfolgsprojekt «Saitenstich». Bild: Tobias Sutter

Raphaela Wagner beschäftigt sich in ihrem prämierten Kurzfilm mit den Fädlerkindern, die vor 100 Jahren in der Schweiz lebten bzw. arbeiteten. Vor rund vier Wochen hatte der Film in Chicago Premiere. Mit dem Film hat die 22-Jährige auch den diesjährigen St. Galler Jugendprojekt-Wettbewerb gewonnen – wie bereits im Jahr 2018 mit dem Filmtitel «Once one».