Wartau «Eine katastrophale Brückensanierung» –Die Ortsgemeinde ist auch nicht glücklich und verspricht Nachbesserungen Zwei Brücken über den Mühlbach in Weite wurden behelfsmässig repariert und haben einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Die Ortsgemeinde, der die Brücken gehören, spricht von einer «vorübergehenden Lösung».

Heini Schwendener 06.05.2021, 16.35 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das bestreitet wohl niemand: Diese alte Steinbrücke über den Mühlbach bei Weite wurde bei einer Sanierung verschandelt. Bilder: PD

Es wäre interessant zu erfahren, wie es zu «dieser katastrophalen Sanierungen» kommen konnte, schreibt ein Architekt und legt dem E-Mail an den W&O einige Bilder einer ebenso empörten Wartauerin bei. Diese Bilder haben es in der Tat in sich, denn die Art, wie alte Steinbrücken über den Mühlbach in der Gemeinde Wartau mit Beton repariert wurden, widerspricht jedem ästhetischen und kulturhistorischen Empfinden.

Die zwei alte Steinbrücken über den Mühlbach im Raum Weite waren so stark beschädigt, dass sie schnell renoviert werden mussten, um sie weiter benützen zu können. Die fragwürdigen Renovationen der Brücken, die der Ortsgemeinde Wartau gehören, werden in diesen Tagen heftig diskutiert.

Alt und neu: «Katastrophal», so das Urteil vieler empörter Bürger.

Glücklich über die Renovationen, bei denen grössere Teile der Steinbrücken durch Beton ersetzt wurden, ist auch Paul Schlegel nicht. Der Präsident der Ortsgemeinde sagt:

«Das hätte man schonender machen können.»

Er betont aber auch: «Diese Renovationen sind nur vorübergehende Lösungen. Sie werden korrigiert.» Wann dies der Fall sein werde, sei allerdings noch ungewiss, «ganz bestimmt aber nicht schon in den nächsten Wochen».

Altersschwach oder beschädigt durch Fahrzeuge

Die Ortsgemeinde erarbeitet nämlich derzeit eine Strategie für die Renovation ihrer vielen Brücken im Berg- und Talgebiet. Allein am Mühlbach gibt es einige historische Steinbrücken. Paul Schlegel sagt über sie:

«Es ist schon erstaunlich, wie lange diese schon den Belastungen standhalten.»

Die Brücken würden von immer schwereren und breiteren Maschinen befahren. «Einige weisen altershalber Schäden auf, andere wurden durch Fahrzeuge beschädigt. Und es gibt auch noch die unsichtbaren Mängel.»

Strategie zur Sanierung der vielen Brücken

Die Ortsgemeinde Wartau macht daher eine Bestandesaufnahme ihrer Brücken und legt sich eine Strategie für die notwendigen Sanierungen zurecht. Im Fall der beiden schnell und behelfsmässig sanierten Mühlbachbrücken hatten Fahrzeuge derart schwere Schäden verursacht, dass die Sanierer rigoros zu Werk gingen, um die Brücken weiter nutzen zu können.

Eine weitere Brücke, bei der Beton einen Teil der historischen Steinkonstruktion ersetzt.

Die Verursacher der Schäden sind übrigens nicht bekannt, wie meistens bei solchen Fällen.

Ziel der Sanierungen sei es, die Brücken so zu erhalten, dass sie auch benützt werden können. Ob dies bei allen alten Steinbrücken gelingen werde, sei noch offen, erklärt Paul Schlegel. Grundsätzlich gehe es aber keinesfalls darum, die alten Steinbrücken einfach durch neue und breitere zu ersetzen. Die Nutzer der Brücken hätten sich mit den Gegebenheiten abzufinden. Die Ortsgemeinde werde bestrebt sein, diese alten Zeitzeugen wenn immer möglich zu erhalten – und künftig natürlich viel empfindsamer zu renovieren.

Facebook: «Isch jo schlimm so ötschis»

In der Facebook-Gruppe «Du bisch vom Wartau wenn ...», gehen die Wogen über diese Sanierungen hoch. Einige markige Einträge lauten: «Isch jo schlimm so ötschis»; «Wie sähe die Ruine Wartau nach einem solchen Facelifting aus?»; «Grauenhaft liederlich g‘macht. Das es nüt kosta sött isch eins, aber das denn so gruusig z flicka, isch s andera! Schad drum! Git’s hüt denn kein Handwerker-Stolz mehr?»

Ein anderer Autor schreibt: «Ist doch kostengünstig erstellt. Es könnten doch diejenigen die sich aufregen freiwillig und kostenfrei melden und ein paar Steinchen auf den Beton kleben. Aufregen, und dann jammern die gleichen wieder über die hohen Steuern, typisch Wartau.»