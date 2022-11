Die Sicherheit hat bei einer Rettung höchste Priorität

Wartau Die Sicherheit hat bei einer Rettung durch die Alpinen Rettung Ostschweiz höchste Priorität Die Erweiterung des Berge- und Rettungskonzeptes der Palfriesbahn in Wartau ist unter der Leitung der Alpinen Rettung Ostschweiz während einer Rettungsübung eingehend geprüft worden. 15.11.2022, 05.00 Uhr

Die Bergretter der Alpinen Rettung Ostschweiz prüften die Erweiterung des Bergekonzepts. Bild: PD

Dank des neuen Bergesystems könne man einen wichtigen Schritt in die Zukunft machen und biete damit den Fahrgästen im Notfall eine sichere und schnellere Bergung, heisst es in einer Medienmitteilung zu dieser Rettungsübung.

Die Erweiterung wurde unterstützt durch die Vergabe des «Prix Montagna» der Werner-Hechler-Stiftung in Flums an die Palfriesbahn. «Dank des mit 30'000Franken dotierten Preises konnte das Projekt bereits realisiert werden. Die Gesamtkosten für die Erweiterung betrugen rund 68'000Franken», heisst es weiter.

Im Rahmen einer Rettungsübung wurde diese Erweiterung auch einem Härtetest unterzogen. Dabei trafen die Bergretter pünktlich und vollständig ausgerüstet bei herrlichem Herbstwetter zum Briefing bei der Talstation ein. Übungsleiter Daniel Örtig erklärte den von ihm vorbereiteten Übungsablauf mit Zuweisung der einzelnen Aufgaben und Funktionen für jeden einzelnen Bergretter.

Aus schwindelerregender Höhe gerettet

Im Anschluss wurde die Rettungsmannschaft samt Material mit der Bahn zur Stütze 5 hochgefahren und abgeseilt. Mit Instruktionen zum neuen Material begannen dann die Vorbereitungsarbeiten zur Rettungsübung. Bergungswinde, Seilfahrgerät, Seile, Rollen, Bandschlingen und vieles mehr wurden mit geübten und sicheren Handgriffen installiert und in Betrieb genommen, damit eine rasche und sichere Bergung der blockierten Personen beginnen konnte.

In schwindelerregender Höhe wurden die Retterinnen und Retter am Zugseil mit dem Seilfahrgerät und der Bergungswinde zu den zu bergenden Personen in der Kabine hinabgelassen. Mit fachmännischen Handgriffen und mit oberster Priorität «Sicherheit» wurden die Personen aus der Kabine gerettet und auf sicheren Boden gebracht.

An der Schlussbesprechung wurden Erkenntnisse und Erfahrungen ausgetauscht und mögliche Verbesserungen besprochen. Übungsleiter Örtig sprach seiner Mannschaft ein grosses Lob für die geleistete Arbeit und den erfolgreichen Einsatz aus. Der Verwaltungsrat der Genossenschaft Seilbahn Palfries ist der Alpinen Rettung Ostschweiz dankbar «für die gute Zusammenarbeit, ihre Bereitschaft im Ernstfall und den hervorragenden Einsatz an der Rettungsübung», so die Mitteilung abschliessend. (sl)