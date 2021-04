Der Wanderweg durch das Geissbergtobel in Sevelen – bekannt als Schluchtenweg, dessen Rundkurs informative Thementafeln säumen – ist überaus beliebt. In Talnähe gelegen ist er auch per Velo erreichbar, er ist nicht anstrengend, mit Kindern begehbar und bietet trotz allem spektakuläre Natur. Die vielen Schneefälle dieses Winters haben allerdings just im Geissbergtobel den Wald sehr stark in Mitleidenschaft gezogen. Äste brachen unter der Schneelast wie Zündhölzer ab und es wurden sogar ganze Bäume entwurzelt. (she)