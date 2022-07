Musical «Flashdance» auf der Walenseebühne zieht positive Bilanz

Walenstadt Musical «Flashdance» auf der Walenseebühne zieht eine positive Bilanz Die letzte Vorstellung von «Flashdance», der Musicalversion des gleichnamigen US-amerikanischen 80er-Jahre-Kultfilms, war ausverkauft. Nach zweijähriger Corona-Pause stiessen die Vorstellungen auf reges Interesse. Reto Vincenz Jetzt kommentieren 26.07.2022, 05.00 Uhr

Der Gamser Sänger und Musicaldarsteller Patric Scott auf der Walenseebühne. Bild: PD

Wer am Samstag kurzfristig im Internet Tickets für die letzte Vorstellung des Musicals «Flashdance» am Abend kaufen wollte, hatte Pech: alles ausverkauft. Die letzte Vorstellung stand damit sinnbildlich für die gesamte Spielzeit. Nicht dass gleich jede Vorstellung komplett besetzt gewesen wäre, aber das Publikumsinteresse war insgesamt doch so gross, dass die Veranstalter mehrere Zusatzvorstellungen angesetzt hatten.

Gutes Wetter, grosses Publikumsinteresse

Entsprechend positiv war das Fazit, das Marco Wyss, Initiant der Walensee-Bühne, ziehen konnte. «Wir blicken auf eine wunderbare Spielzeit zurück, das Interesse war sehr gross. Vor allem aber freut mich das sehr positive Feedback des Publikums, sowohl was das Musical selber betrifft als auch das neue Foodkonzept vor Ort», so Wyss. Hinzu sei das perfekte Wetter mit sehr vielen schönen Abenden gekommen.

Ob das Musical auch finanziell ein Erfolg war, wird sich nach der Schlussabrechnung zeigen. Die Chancen dürften gut stehen, obschon die Besuchertribüne eine etwas kleinere Kapazität hatte als in anderen Jahren. Wyss: «Das darf man in der Gesamtbetrachtung nicht vergessen. Wir liegen bei den Zuschauerzahlen insgesamt etwas über den Werten von «Die Schöne und das Biest», haben in den letzten Jahren aber auch massive Mehrbelastungen gehabt wegen Corona. Und das trotz Hilfe von Bund und Kanton.»

Erleichtert zeigte sich Wyss insbesondere auch darüber, dass die Coronapandemie praktisch spurlos an der Produktion vorbeigegangen sei. «Das war meine grösste Sorge vor der Spielzeit: Was passiert, wenn unsere Crew wegen Krankheit ausfällt? Das Risiko, das wir auf uns genommen haben, war enorm. Umso erleichterter bin ich nun, dass wir eine solch gesunde Produktion erlebt haben.»

Grosses Lob hat der Chef der Walensee-Bühne für die Standortgemeinde Walenstadt übrig. «Ob Armee, Gemeinde, die Feuerwehr, die Macher des Kleinstadt-Open-Airs oder alle anderen Involvierten: Es war ein sehr schönes Miteinander und wir fühlten uns sehr gut aufgehoben.»

