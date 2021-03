Wald Erlebnis in der Natur: Die einheimischen Arten vor der Haustüre entdecken Ab Mitte April kann man auf Parcours in Buchs und Unterwasser die Waldvielfalt entdecken. 20.03.2021, 05.00 Uhr

In Wäldern leben viele Pflanzen-, Tier- und Pilzarten. Bild: Urs Bucher

(pd) Wälder gehören zu den vielfältigsten Lebensräumen. 40 Prozent aller heimischen Pflanzen-, Tier- und Pilzarten sind auf den Wald als Lebensraum angewiesen. Auf zwölf Parcours in den St. Galler Wäldern können viele dieser einheimischen Arten direkt vor der Haustüre entdeckt werden, schreibt das Kantonsforstamt in einer Medienmitteilung. Zwei dieser Parcours sind in der W&O-Region: in Buchs und in Unterwasser.

Die St. Galler Wälder übernehmen nicht nur für uns Menschen, sondern auch für alle anderen Lebewesen viele wichtige Aufgaben. In den Wäldern leben rund 30000 Pflanzen-, Tier- und Pilzarten. Damit dies auch in Zukunft so bleibt, gilt es, diese Vielfalt zu erhalten.

Der Wald spielt eine wichtige Rolle bei der Biodiversität. Dafür setzen sich die St. Galler Försterinnen und Förster zusammen mit den Waldeigentümerinnen und Waldeigentümern tagtäglich ein, schreibt das Kantonsforstamt weiter.

Die lange Tradition des naturnahen Waldbaus sorgt für eine Vielfalt an Lebensräumen und ökologischen Strukturen. Will man die Waldbiodiversität erhalten und erhöhen, erfordert dies zudem fachgerechte und nachhaltige Lebensraumaufwertungen. Das Auflichten von Wäldern bringt zum Beispiel Orchideen zum Blühen. Von aufgewerteten Waldrändern mit hohem Dornstrauchanteil profitieren Vögel wie der seltene Neuntöter.

Waldreservate sind Naturperlen

Der Kanton St. Gallen schliesst mit den Waldeigentümerinnen und Waldeigentümern Waldreservatsverträge über 50 Jahre ab. So sind bereits rund 4000 Hektaren als Waldreservate vertraglich gesichert. Das sind rund sieben Prozent des St. Galler Waldes − angestrebt werden zehn Prozent.

In Sonderwaldreservaten wird der Lebensraum für seltene Arten aufgewertet, beispielsweise für das bedrohte Auerhuhn. Demgegenüber werden in Naturwaldreservaten die natürlichen Prozesse ungestört zugelassen und damit alt- und totholzreiche Flächen geschaffen. Ein Viertel der Waldarten, z.B. Insekten, Pilze oder Moose, ist auf Totholz angewiesen. Etwas «Wildnis» tut unserem Wald und seinen Bewohnern gut.

Parcours im Wald

Der St. Galler Forstdienst unterstützt auch dieses Jahr die «Waldvielfalt»-Kampagne des Bundesamts für Umwelt und stellt ab Mitte April erneut zwölf Parcours auf. Sie laden auf eine Erkundungstour durch unsere Wälder und zum Entdecken von einheimischen Waldarten ein. Im Internet können kurze und auch detaillierte Informationen über diese Waldarten abgerufen werden. Monatlich findet ein Wettbewerb für Kinder statt.

Die St. Galler Standorte sind unter www.sg.ch/umwelt-natur/wald/publikationen---links/waldvielfalt.html zu finden. Weitere Infos zur Kampagne unter www.wald-vielfalt.ch.