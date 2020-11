Herausforderer erfolgreich – ein Platz bleibt in der Erneuerungswahl am Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland noch unbesetzt

Parteiloser Kandidat sorgt für eine Wahl mit Auswahl: Laienrichter am Kreisgericht Sarganserland-Werdenberg werden an der Urne bestimmt

Trotz einer gemeinsamen Liste von vier Kreisparteien sind in den Wahlkreisen Werdenberg und Sarganserland am 29. November nebenamtliche Richter an der Urne zu wählen.