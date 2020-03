Video Waghalsige Jumps und viel Spass gibt es beim Warmtobel Jam Im Skigebiet Wildhaus sind die die «jungen Wilden» los, ihr legendärer Anlass dauert noch bis Sonntag. 11.03.2020, 17.09 Uhr

Hoch hinaus: Der Warmtobel Jam in Wildhaus bettet seine Hindernisse in die natürliche Geländeform ein. Bilder: PD

(wo) Seit dem vergangenen Wochenende und noch bis am Sonntag treffen sich waghalsige Skifahrer und Snowboarder aus der ganzen Schweiz zur 9. Austragung des bereits legendären Warmtobel Jam im Skigebiet Wildhaus.

Während neun Tagen haben die Teilnehmer Zeit, den einzigartigen und 1.7 Kilometer langen All-natural-Snowpark zu rocken. Der Anlass wird nicht als Contest gewertet das Motto lautet «Just ride and have fun». Die Veranstalter haben wie auch in den letzten Jahren rund 30 verschiedene Obstacles (Cliffs, Corners, Kickers, Bonks, Bowls) gebaut, die auf den natürlichen Geländeformen der Warmtobel-Piste basieren.

Herrliche Bedingung herrschten am Mittwoch beim Warmtobel Jam.

Die Piste im Skigebiet ist laut Veranstalter täglich in der Zeit von 10 Uhr bis 16 Uhr offen.