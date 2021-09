Vorsorge Betreuung im Ernstfall: Im Alter selber entscheiden Am Infonachmittag 60+ der Stadt Buchs wurden die Patientenverfügung und der Vorsorgeauftrag diskutiert. 07.09.2021, 16.58 Uhr

Domenika Schnider, Arno Rissi, Petra Näf, Jacqueline Gavrani und Susanne Pellin beim Gespräch. PD

«Stellen Sie sich vor, Ihnen wird plötzlich schwarz vor Augen. Dann bekommen Sie mit, wie sie ins Spital transportiert werden. Etwas später hören Sie die Ärztin mit Ihrer Tochter sprechen, dass Sie wohl pflegebedürftig bleiben werden und eine Rückkehr in die eigenen vier Wände nicht realistisch ist. Es wird darüber diskutiert, welche Massnahmen nun getroffen werden sollen. Wie würde es den Beteiligten gehen, wenn sie ein Dokument hätten, in dem Sie Ihre Wünsche ausformuliert hätten?» Mit diesem Gedankenexperiment holte Referent Arno Rissi das Publikum gleich zu Beginn mitten ins Thema.

Ziel sei die höchstmögliche Selbstbestimmung

Der Runde Tisch Alter der Stadt Buchs mit Stadträtin Petra Näf, Pro Senectute, Spitex, Haus Wieden und Mintegra lud zum Infonachmittag ins Fabriggli. Unter dem Leitgedanken «Vorausdenken und selbst entscheiden» wurden die Patientenverfügung und der Vorsorgeauftrag thematisiert. Arno Rissi, Präsident der KESB Werdenberg, stellte die beiden Instrumente in seinem Referat fundiert und anschaulich vor.

Ziel sei die höchstmögliche Selbstbestimmung der betroffenen Personen – man wolle damit so wenig staatliche Intervention wie möglich erreichen und das familiäre System stärken. Liegen nämlich im Ernstfall keine Dokumente vor, müsse der Staat beziehungsweise die KESB bei diversen Entscheidungen involviert werden. Arno Rissi führt aus:

«In der Patientenverfügung legen Sie zum Beispiel fest, wie weit Sie medizinische Versorgung wünschen, Sie geben konkrete Handlungsanweisungen, wie Sie im Ernstfall betreut werden möchten, wenn sie nicht mehr befragt werden können.»

Domenika Schnider, Heimleiterin Haus Wieden, ergänzte: «Leider gibt es ab und zu auch Unsicherheiten oder unterschiedliche Interpretationen der Angehörigen, weil die Patientenverfügung zu unklar formuliert ist.»

Die Verfügung ist am besten so hinterlegt, dass eine Vertrauensperson und bei Bedarf auch medizinisches Personal darauf zugreifen können. Für Notfälle ist die Patientenverfügung nicht gedacht – sondern für Situationen, in denen Entscheide über Therapien oder längerfristige medizinische Massnahmen eingeleitet werden müssen.

Mit einem Vorsorgeauftrag kann jede handlungsfähige Person sicherstellen, dass im Fall einer Urteilsunfähigkeit Personen ihres Vertrauens die notwendigen Angelegenheiten in den drei Bereichen Personensorge, Vermögenssorge und Rechtsverkehr für sie erledigen können.

Dieses Dokument muss entweder komplett handschriftlich verfasst, datiert und unterzeichnet sein oder vom Amtsnotariat öffentlich beurkundet werden. Dort kann es auch hinterlegt werden.

Beim anschliessenden Podiumsgespräch mit Domenika Schnider von Haus Wieden, Jacqueline Gavrani von Pro Senectute und Susanne Pellin von der Spitex kam aus dem Publikum die Frage, ob das denn nun auch für ein ganz normales Ehepaar mit normalen finanziellen Verhältnissen nötig sei. Die Antwort aller Beteiligten war einstimmig: Es sei auch in diesem Fall sinnvoll. Einerseits natürlich, weil man dann schon in «guten Zeiten» mit den Liebsten über solche Dinge gesprochen habe, und andererseits um einige Abläufe, wo sonst die KESB punktuell involviert werden müsste, zu vereinfachen. Auch Eheleute dürften beispielsweise nicht ohne Vorsorgeauftrag über das gemeinsame Haus entscheiden, wenn der Mann oder die Frau urteilsunfähig sei.

Inhalte sind nicht in Stein gemeisselt

Ganz praktische Unterstützung zum Umgang mit diesen Instrumenten gibt es in der persönlichen Beratung bei den Organisationen des Runden Tisches: Pro Senectute, Spitex und Mintegra. Wesentlich zu betonen sei aus Sicht der Fachpersonen auch, dass die Inhalte dieser Dokumente nicht in Stein gemeisselt seien – man solle sie sogar regelmässig überprüfen und bei Bedarf anpassen. «Die Wahl der Vertretung im Ernstfall will wohl überlegt sein», so die Experten. Der anschliessende Apéro wurde von den Gästen genutzt, um weitere persönliche Fragen zum Thema zu klären. (pd)