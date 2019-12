Vorarbeiten für die Sanierung der Rheinbrücke Buchs–Schaan beginnen: der Verkehr wird vorübergehend behindert

In den nächsten Tagen beginnen die Vorarbeiten für die umfassende Sanierung der Rheinbrücke Buchs–Schaan. Der Verkehr werde deshalb an einigen Stellen vorübergehend behindert, schreibt die St.Galler Staatskanzlei in einer Mitteilung vom Montag.

Thomas Schwizer 02.12.2019, 14.03 Uhr