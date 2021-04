Grabs/Sax Vor 60 Jahren geheiratet: Heute feiern Lina und Harry Schäpper die Diamantene Hochzeit Kennen gelernt haben sie sich einst beim Tanz anlässlich des Kreismusiktages in Gams. Heute feiern Lina und Harry Schäpper-Aggeler im Winggel das Fest der Diamantenen Hochzeit. Hansruedi Rohrer 22.04.2021, 05.00 Uhr

Lina und Harry Schäpper feiern bei guter Laune und Gesundheit das Fest der Diamantenen Hochzeit. Bild: Hansruedi Rohrer

Grabs Die beiden haben sich am 22. April 1961 in der Kirche Sax das Jawort gegeben. Kennen gelernt haben sie sich anlässlich des Kreismusiktages 1959 in Gams. Beim obligaten Tanz jener Veranstaltung.

Mittlerweile sind 60 Jahre vergangen, in denen das Ehepaar Freude und auch Leid erlebte und sich gegenseitig immer unterstützte. Lina und Harry haben die Herausforderungen, die das Leben mit sich bringt, jedoch immer mit viel Humor begleitet und gemeistert. So kann das Ehepaar heute auf eine interessante, aber auch stets im Wandel begriffene Zeit zurückblicken. Coronabedingt muss jedoch auf eine Familienfeier verzichtet werden. «Diese wird aber sicher nachgeholt», beteuern die beiden.

In der Grabser Schuhfabrik das Geld verdient

Lina ist in einem Kleinbauerngewerbe zusammen mit zwei älteren Brüdern in Sax aufgewachsen. Schon früh lernte sie mithelfen und anpacken bei der Arbeit und kannte praktisch keine Freizeit. Später engagierte sich Lina bei der Pflege-Mithilfe in verschiedenen Spitälern und hat auch Wochenpflege gemacht. Damals sei es noch der Stolz der Mädchen gewesen, eine gute Aussteuer, also den Braut-Anteil für die Ehe, mitzubringen. Und so verdiente sich Lina das nötige Geld dafür anderthalb Jahre lang in der damaligen Grabser Schuhfabrik.

Das junge Paar wohnte sechs Jahre in Wiesendangen

Harry Schäpper wuchs in Grabs auf, war zuerst Metzgergehilfe, Ausläufer und Lederwarenzuschneider. 1956 begann seine Laufbahn bei den SBB als uniformierter Bundesangestellter. Ab 1958 gingen seine beruflichen Tätigkeiten bei der Post weiter, nämlich beim Bahnpostdienst, ab 1967 in Buchs.

Doch kurz nach der Heirat wohnte das Ehepaar noch sechs Jahre lang in Wiesendangen mit Arbeitsort Winterthur. Anschliessend übernahm das Ehepaar Schäpper den definitiven Wohnsitz in Harrys Elternhaus im Winggel in Grabs.

Garten, Kleintierzucht und Chor als Hobby

Gerne pflegt dort Lina bis heute den grossen Garten als Hobby. Beide widmeten sich jahrelang auch erfolgreich der Kleintierzucht. Harry ist im Weiteren heute auch Sänger im Grütlichörli. «Wenn man dann wieder gemeinsam singen darf», meint er. Verlernt haben Lina und Harry bis heute auch die gute Laune nicht.