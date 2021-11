Buchs: Aufstieg und Untergang der Glockengiesserei Grassmayr

Vor 100 Jahren Glocken aus Geschützrohren: Wie Buchs zu einer Glockengiesserei kam und daraus schliesslich eine Turnhalle wurde In der oberen Grof beim Buchserbach betrieb die Glockengiesserei Grassmayr einst eine Filiale. Daraus wurde später eine Turnhalle. Hansruedi Rohrer Jetzt kommentieren 02.11.2021, 16.07 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Abtransport einer Glocke mit Pferdefuhrwerk auf der nahen Landstrasse. Bilder: Archiv Hansruedi Rohrer

Es war im September 1908, als die Glockengiesserei der Gebrüder Grassmayr (Max, Rudolf und Franz Greussing) in Feldkirch mit dem Bau einer Filiale im schweizerischen Nachbardorf Buchs begannen. Anfang März 1909 war das Gebäude nahezu fertig erstellt. Im Innern waren die Arbeiter der Firma Pedretti aus St.Gallen noch mit der heiklen Ausführung des Schmelzofens beschäftigt. Das Erz musste ja darin auf die hohe Temperatur von 2500 Grad erhitzt werden. Auf beiden Seiten des Ofens entstanden die 4,5 Meter tiefen und ausbetonierten Glockengruben zur Bestückung mit den Glockenmodellen. Die Vertretung der Filiale oblag Max Greussing.

Glockenturm mit Geläute und Giessereimitarbeitern.

Die ersten Glocken wurden 1910 in Buchs gegossen

Am 22. und 23. Februar 1910 konnten die ersten Glocken gegossen werden. Vier waren für die katholische Kirche in Ramsen bestimmt, drei für die katholische Kirche Landquart und eine für die Kapelle von Cavadiras bei Disentis. Im Februar 1912 gelangten zwei mächtige Kanonenrohre zum Umguss. Es waren spanische Vorderlader, welche im Jahr 1733 in Sevilla gegossen und mit Wappen und Inschriften versehen waren. Zusammen wogen sie über sechs Tonnen und hatten eine Länge von 3,5 Metern.

Die einstige Glockengiesserei in der oberen Grof mit dem Glockenturm.

Der W&O schrieb zu diesem Ereignis: «Um diesen Festungsgeschützen ein bleibendes Andenken zu bewahren, wurden sie photographisch aufgenommen. Geschützrohre eignen sich trefflich als Glockenmetall, denn die Legierung ist eine ähnliche. Während die Geschütze aus 90 Prozent Kupfer und 10 Prozent Zinn bestehen, werden für die Glocken 78 Prozent Kupfer und 22 Prozent Zinn verwendet. Glocken und Kanonen führen beide eine eherne Sprache, jede in ihrer Art. Währenddem aber die Geschütze den Hass und die Feindschaft verkünden, laden die Glocken zur Andacht ein und dienen edlen Zwecken.»

Aus Glockengiesserei wurde Turnhalle

In der Zeitung vom 1. August 1913 wurde die Bevölkerung informiert: «Die Glockengiesserei Buchs ist gegenwärtig voll beschäftigt, nicht weniger als 10 Glocken stehen in Arbeit. Der Guss dürfte etwa Mitte August erfolgen. Ein Geläute, bestehend aus vier Glocken, kommt in die Kirche nach Ruggell (FL), während ein anderes mit ebensoviel Glocken für die katholische Kirche in Mammern am Untersee bestimmt ist.»

Einladung zur Turnhalle-Einweihung vor 100 Jahren.

Doch bereits im Jahr 1914 geriet die Giesserei in Konkurs. Grund waren die schlechten Zeiten, in welchen die Beschaffung des Allernötigsten kaum mehr möglich wurde. Aufträge blieben aus. 1916 gelangte die Fabrik in den Besitz der mechanischen Werkstätte Schlumpf & Schoufelberger. Auch diese Firma geriet in Konkurs.

Das Gebäude samt Maschinen ging im Februar 1921 für 43100 Franken an die Schulgemeinde Buchs über. Die einstige Glockengiesserei wurde schliesslich zur Turnhalle umgebaut, deren festliche Einweihung mit der Bevölkerung am 16. Oktober 1921, also vor 100 Jahren, erfolgte.