Sevelen Von Ostasiatischer Krankheit befallen: Am Kiesweiher am Ende des Glat-Wegs in Sevelen mussten Bäume gefällt werden Auf den ersten Metern der Schluchtenwanderung fallen die gestapelten Stämme, Äste und Zweige ins Gesicht. Das Fällen der Bäume war notwendig, das Eschentriebsterben hat zugeschlagen. Robert Kucera 09.02.2021, 05.00 Uhr

Am ganzen Weiher beherrschen nun Baumstrünke das Landschaftsbild. Bild: Robert Kucera

Rund um den Weiher, der den Anfang zur Wanderung auf dem Schluchtenweg markiert, sorgten Bäume einst für ein stimmungsvolles Bild. Doch der Grossteil wurde vor wenigen Tagen gefällt. Die Spuren der Abholzung sind noch zu sehen. Überall sind Stämme, Äste und Zweige gestapelt. Auf der Nordseite des Weihers ist zudem sichtbar, dass die Gemeinde Sevelen mit schwerem Geschütz aufgefahren kam. Tiefe Spuren sind auf dem Kiesweg zu sehen, die Ränder des Wegs wurden arg in Mitleidenschaft gezogen.

Für viele Spaziergänger, welche das Naherholungs-gebiet kürzlich aufsuchten, ging dieser Eingriff in die Natur zu weit. Es herrscht Bestürzung, «ein Fall von beispielloser Umweltverwüstung», teilt eine Leserin dem W&O wütend mit.

Haufenweise Stämme, Äste und Zweige liegen zum Abtransport bereit. Bild: Robert Kucera

Gesunde Bäume vor den kranken Bäumen schützen

Die Zerstörung dieses Lebensraums am Ende des Glat-Wegs kommt nicht gut an. Doch was auf den ersten Blick für Naturliebhaber schwer zu verdauen ist, wird durch die zweite Sichtweise auf die Lage erklärbar gemacht. Wie die Gemeinde Sevelen gegenüber dem W&O mitteilt, habe man die Bäume am Weiher vom Revierförster beurteilen lassen. Dieser stellte eine schwere Krankheit fest: Eschentriebsterben. Folglich habe man zum Schutz der gesunden Bäume die kranken Exemplare entfernen müssen. Ausserdem habe man eine Auslichtung vorgenommen, über die sich besonders ein Kirschbaum freuen wird, da er wieder mehr Luft hat.

Eingeschleppter Pilz aus Ostasien Das Eschentriebsterben, auch bekannt als Eschenwelke, ist eine schwere Baumkrankheit, die von einem aus Ostasien eingeschleppten Pilz (Hymenoscyphus fraxineus) verursacht wird. Vermutlich wurde der hoch infektiöse Krankheitserreger Anfang der 1990er-Jahre mit Pflanzenmaterial nach Europa eingeschleppt, wo er sich epidemisch ausgebreitet hat.

Die Notwendigkeit einer Fällung der vom Eschentriebsterben befallenen Bäume besteht auch in Form des Hochwasserschutzes. Abgestorbene Bäume könnten leicht in den Weiher fallen und in der Folge den Rechen verstopfen. Wie die Gemeinde Sevelen verspricht, wird der Weg, sobald er trocken genug ist, wieder instand gestellt. Nicht vorgesehen ist eine Anpflanzung neuer Bäume.