Kantonsrätin will Psychiatriekosten im Kanton St.Gallen senken

Adi Lippuner 30.06.2021, 17.53 Uhr

Kein einfacher Lebensabschnitt: Fast die Hälfte der psychischen Störungen beginnen bereits in der Pubertät.

Bild: Getty Imgages

Während ein gebrochenes Bein, das aufgeschürfte Knie oder Bauchschmerzen klar erkennbar sind, zeigen sich psychische Störungen auf vielfältige Weise. Die Grabser SP-Kantonsrätin Katrin Schulthess befasst sich sowohl beruflich als auch als Politikerin mit den Auswirkungen psychischer Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen und strebt Verbesserungen auf kantonaler Ebene an.

Die Zahl der Menschen, welche aus psychischen Gründen eine Invaliditätsrente (IV) erhalten, habe sich in den vergangenen Jahren verdreifacht, liess sie die Kantonsregierung bei der Einreichung ihrer Interpellation in der Junisession wissen.



Erschreckend sei, dass drei Viertel aller psychischen Beeinträchtigungen bereits vor dem 25. Lebensjahr auftreten. Darum der eindringliche Appell von Katrin Schulthess:



«Die Bettenauslastung in den psychiatrischen Einrichtungen ist prekär und es besteht dringender Handlungsbedarf.»

Für Katrin Schulthess ist es ein Anliegen, dass auch die Gesellschaft auf das Problem aufmerksam gemacht wird. «Die Fachwelt sieht die Ursachen der psychischen Störungen bei jungen Menschen auf verschiedenen Ebenen», wie ihre Recherchen zeigen. Da sei der Leistungsdruck in der Schule und von Seiten der Gesellschaft; es gebe weniger tragfähige Familien; durch soziale Medien werde das Mobbing verschärft; psychosoziale Probleme durch das familiäre Umfeld; aber auch Perspektivlosigkeit, Veranlagung und Arbeitslosigkeit seien weitere Gründe.

Die Gesellschaft sensibilisieren

«Kommt dazu, dass psychisch Erkrankte oft durch die Maschen fallen, sie werden stigmatisiert, die Bereitschaft zur Wiedereingliederung fehlt und wo sie vorhanden ist, haben Fachpersonen einen gewaltigen Einsatz zu leisten», bringt Kathrin Schulthess im Gespräch mit dem W&O ihre Erfahrungen auf den Punkt. Zudem fehle es im Kanton sowohl an Fachpersonen als auch an therapeutischen Einrichtungen.

Versorgungsengpässe erkennen

Katrin Schulthess aus Grabs Bild: Anna Tina Eberhard



Der Interpellantin schwebt ein neues Modell vor, welches die beiden bisherigen Stiftungen zusammenführt. Dabei handelt es sich um die KJPD (Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienste), zuständig für die ambulanten Dienste, die Tagesklinik und die Beratungsstellen im Kanton, und um das KJPZ (Kinder- und Jugendpsychiatrisches Zentrum), welches für die stationäre Behandlung der Kinder und Jugendlichen sowie der Erwachsenen in den Kliniken Pfäfers und Wil verantwortlich ist.

Katrin Schulthess sieht folgende Verbesserungen: Die Früherkennung und niederschwellige, dezentrale Behandlungsangebote könnten sicher gestellt werden; es wäre besser möglich, die Jugendlichen in ihrer Entwicklung und beruflichen Integration zu unterstützen und engmaschig zu begleiten; die aufsuchende Arbeit würde verstärkt; es gäbe eine Vernetzung der Angebote vor Ort mit den Schulen und den sozialen Diensten.

Störungen bereits in der Pubertät

Der Chefarzt der Psychiatrie für Jugendliche und junge Erwachsene, Stephan Kupferschmid, weist in einem Vortrag darauf hin, dass fast die Hälfte der psychischen Störungen bereits in der Pubertät beginnt. Aus seiner Sicht sind junge Menschen mit psychischer Störung am Einstieg zum Berufsleben besonders gefährdet, dass sie am Übergang zur Erwachsenenwelt scheitern. Für diese Gruppe seien spezialisierte Versorgungsangebote und eine altersspezifische Ausgestaltung der Eingliederungshilfen dringend erforderlich, sagt der Fachmann.

Der Fachmann kommt zum Schluss, dass gegenwärtig vielerorts erhebliche Schnittstellenprobleme zwischen unterschiedlichen Versorgungselementen der verschiedenen Altersstufen bestehen.



Ein Sportunfall wirft Emma aus der Bahn

Wie rasch aus einer fröhlichen Jugendlichen ein psychisch kranker Mensch werden kann, musste eine Familie aus der Region erleben. Ihre Tochter Emma (Namen wegen des Persönlichkeitsschutzes geändert) erlitt einen Sportunfall, konnte sich nicht mehr mit Gleichaltrigen messen und verlor so ein Stück ihrer Lebensfreude.

Auch für das Umfeld begann ein Leidensweg

Die Verwandlung geht of schnell: Aus einer fröhlichen Jugendlichen kann nach einem oberflächlich nicht tragischen Ereignis ein Fall für die Psychiatrie werden.

Bild: Sandra Ardizzone/AR

Die Auswirkungen auf die Berufsausbildung und das familiäre Umfeld wurden nach und nach spürbar. «Sie entwickelte eine Essstörung, fühlte sich unwohl in ihrer Haut, Konzentration und Leistungsfähigkeit nahmen ab und damit war auch die berufliche Ausbildung in Frage gestellt», blickt der Vater auf den Beginn der schwierigen Zeit zurück. Mit der Aussage von Emma, «ich kann nicht mehr unter Menschen sein», begann für ihr Umfeld der Leidensweg.



Ambulante Behandlung brachte nicht erhoffte Hilfe

Durch den Spitalaufenthalt kam Katrin Schulthess als Case Managerin des Gesundheitsdepartements ins Spiel und sie erklärt: «Mir war klar, dass rasche Hilfe nottut. Zuerst ermöglichten wir eine ambulante Behandlung beim Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst, wobei sich diese wegen des coronabedingten personellen Engpasses schwierig gestaltete und nicht die erhoffte Hilfe brachte.» Erst die stationäre Behandlung führte dazu, dass Emma wieder Gewicht zulegte, ist von ihrem Vater zu erfahren.

«Doch auch wenn die körperliche Verfassung besser wurde, im Kopf ist unsere Tochter noch nicht von ihrer Essstörung befreit und das macht die Situation so schwierig.»

Sie sei nach wie vor stationär untergebracht und wann die Rückkehr in ihr gewohntes Umfeld und die berufliche Ausbildung möglich werde, stehe in den Sternen.

Vom Bilderbuchmädchen zur psychischen Krankheit

Für eine Familie «auf gesundem Fundament», wie Katrin Schulthess das Umfeld von Emma bezeichnet, sei die psychische Erkrankung unerwartet gekommen. «Unsere Tochter war ein Bilderbuchmädchen, unkompliziert, fröhlich, sportlich und voller Zuversicht», so ihr Vater. Mit der Krankheit sei das ganze Umfeld durchgeschüttelt worden.

«Wir sind sehr dankbar für die Hilfe und Unterstützung, denn ohne die Begleitung von Katrin Schulthess hätten wir den Weg nicht bewältigen können. Wir mussten in den vergangenen Monaten erleben, dass die fachliche Betreuung für junge, psychisch erkrankte Menschen im Kanton leider zu wenig gut aufgestellt ist. Es fehlt an allen Ecken und Enden an Fachpersonen», so die Erfahrung der Familie.