Musikschule Werdenberg Jugendliche Schüler spielten im Schloss Klassik über Rock bis Volksmusik Der Ensemble-Abend der Musikschule auf Schloss Werdenberg teilte sich in zwei Konzerte auf. Hanspeter Thurnherr 26.06.2021, 05.00 Uhr

Das Blockflöten-Ensemble von Elsbeth Gassner überraschte mit rockigen Klängen.



Lange Zeit war ungewiss, ob überhaupt ein Ensemble-Abend möglich sein würde. So blieb den Lehrpersonen und Kindern letztlich nur wenig Vorbereitungszeit. Da coronabedingt die Zuhörerzahl auf Schloss Werdenberg beschränkt werden musste, entschieden sich die Verantwortlichen, zwei unterschiedliche Konzerte zu organisieren. Damit erhielten mehr Eltern Gelegenheit, ihr Kind beim Zusammenspiel mit anderen zu erleben. So konnte Musikschulleiter Dennis Mungo die Zuhörer jeweils mit den Worten begrüssen: «Wir freuen uns, dass es wieder möglich ist, zu spielen - und erst noch in diesem speziellen Ambiente».